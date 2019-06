Dopo l’uscita del singolo “Buona (Cattiva) Sorte”, primo estratto dal nuovo album “Accetto Miracoli” atteso per il 22 novembre, Tiziano Ferro annuncia il suo nuovo tour “TZN 2020”: 12 concerti che lo vedranno protagonista negli stadi italiani a partire dal 30 maggio 2020, allo Stadio G. Teghil di Lignano.

Le date del tour “TZN 2020” di Tiziano Ferro

Il tour farà poi tappa il 5 giugno a Milano (Stadio San Siro), l’11 a Torino (Stadio Olimpico), il 14 a Padova (Stadio Euganeo), il 17 a Firenze (Stadio Franchi), il 20 ad Ancona (Stadio Del Conero), il 24 a Napoli (Stadio San Paolo), il 27 a Messina (Stadio San Filippo) per poi trasferirsi il 3 luglio a Bari, il 7 luglio a Modena (Stadio Braglia), l’11 in Sardegna a Cagliari Fiera per poi concludersi il 15 a Roma (Stadio Olimpico).

I biglietti

I biglietti per i concerti (ad eccezione di quello di Bari) saranno disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10 di venerdì 14 giugno 2019 (per 72 ore) sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo, dove saranno reperibili le informazioni per accedere all’anteprima. La messa in vendita generale partirà, invece, dalle ore 11 di lunedì 17 su www.livenation.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. La location dello show di Bari sarà annunciata prossimamente assieme all’apertura delle vendite per la data.

Il singolo “Buona (Cattiva) Sorte”

Venerdì 31 maggio è uscito il singolo “Buona (Cattiva) Sorte” che anticipa il nuovo album “Accetto Miracoli”, atteso per il 22 novembre prossimo su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). Sono passati due anni e mezzo dall’ultima fatica del cantante, che torna in una nuova veste, cucita su di lui grazie alla collaborazione con il musicista e produttore americano Timbaland. “Buona (Cattiva) Sorte rappresenta per me la rinascita” – commenta Ferro - “È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove”.