Migliaia di commenti e like sulle pagine social per festeggiare il suo matrimonio e dimostrargli il proprio affetto. Il supporto dei fan per Tiziano Ferro si è manifestato anche così, dopo l’annuncio delle nozze con il compagno Victor Allen (CHI È). E il cantante ha voluto utilizzare proprio i social per ringraziare tutti, con un post tradotto in italiano, inglese e spagnolo: “Se i fan riflettono l’animo dell’artista che seguono, mi viene in mente di essere il più fortunato al mondo”, ha scritto su Facebook.

Tiziano Ferro: “Grazie per tutto l’amore che stiamo ricevendo”

“La VOSTRA sensibilità, la VOSTRA buona educazione, la VOSTRA capacità di sostenermi contro chi odia - senza mai cadere nel volgare, nel violento, nell’ovvietà - sono continue lezioni di vita per me”, ha aggiunto Ferro rivolgendosi ai tantissimi fan che negli anni lo hanno sostenuto. “Siete orgogliosi di me. Che sono orgoglioso di VOI. Volevo dirvelo. Grazie per tutto l’amore che sto, che STIAMO ricevendo!”, ha concluso il cantautore di Latina. Il 13 luglio, nella sua villa di Sabaudia, Ferro si è unito civilmente al suo fidanzato Victor dopo 3 anni di relazione. Come ha reso noto Vanity Fair, le nozze erano già state celebrate tempo fa a Los Angeles, dove vive la coppia.