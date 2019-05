Catch 22, il video di The Jackal sulla nuova serie Sky

"Per avere esperienza lavorativa devo prima iniziare a lavorare, ma per iniziare a lavorare devo prima avere eesperienza lavorativa". Ruota intorno a uno dei paradossi più conosciuti e dibattuti nel mondo del lavoro lo spunto ironico del nuovo video di The Jackal dedicato a Catch-22, la nuova serie evento Sky ambientata nella Seconda Guerra Mondiale (FOTO). La clip, intitolata "Il paradosso del colloquio di lavoro", prende spunto dal paradosso dal Comma 22 protagonista del romanzo e della serie, che stabilisce che chi è pazzo può chiedere di essere esonerato, ma visto che lo richiede dimostra di non essere pazzo.

La serie evento su Sky Atlantic dal 21 maggio

Catch-22 è una serie evento ispirata all’omonimo romanzo antimilitarista del 1961 scritto da Joseph Heller, tradotto in Italia con il titolo di Comma 22. La serie (IL TRAILER) è prodotta, diretta e interpretata da George Clooney. Nel cast anche Hugh Laurie, Christopher Abbott, Kyle Chandler e Giancarlo Giannini. Gli episodi saranno sei, tutti interamente girati in Italia e ambientati durante la Seconda guerra mondiale. I protagonisti sono un gruppo di giovani aviatori che si trovano in Italia per il conflitto e che per tornare a casa dovranno portare a termine tutte le missioni di volo, in costante aumento. Al centro della storia c’è il Capitano John Yossarian (detto YoYo), interpretato da Christopher Abbott, che per essere esentato dalle missioni di volo si dichiara pazzo, finendo per incappare nel paradossale Comma 22, che stabilisce che chi è pazzo può chiedere di essere esonerato, ma nel momento stesso in cui lo richiede dimostra di non essere pazzo.

Dove vedere Catch-22

Catch-22 è composta da 6 episodi. Ogni martedì, a partire dal 21, maggio andranno in onda 2 episodi, e il finale di stagione è previsto per il 4 giugno. L’appuntamento è su Sky Atlantic, alle 21.15, ma è possibile rivedere la serie su Sky On Demand.