È finalmente disponibile il nuovo trailer di Catch 22, la nuova produzione originale Sky che sarà trasmessa in esclusiva per l’Italia da Sky Atlantic a partire dal 21 maggio (FOTO). Si tratta di una serie evento ispirata all’omonimo romanzo antimilitarista del 1961 scritto da Joseph Heller (noto in Italia con il titolo di Comma 22). Catch 22 è prodotta, diretta e interpretata da George Clooney che ha allestito un cast eccezionale dove sono presenti anche Hugh Laurie, Christopher Abbott, Kyle Chandler e Giancarlo Giannini.

Sei episodi, tutti in Italia

Nella serie tv saranno sei gli episodi, tutti interamente girati in Italia e ambientati durante la Seconda guerra mondiale. Per George Clooney anche un ruolo accanto ai protagonisti Kyle Chandler e Christopher Abbott. Insieme al premio Oscar, la direzione è firmata da Grant Heslov e Ellen Kuras, registi di due episodi ciascuno, mentre la sceneggiatura è ad opera di Luke Davies e David Michôd. I due sono anche produttori esecutivi insieme a Richard Brown, Steve Golin, Clooney e Heslov.

La trama

Kyle Chandler (Argo, Carol, Friday Night Lights) è il Colonnello Cathcart, che continua ad aumentare ai cadetti il numero di missioni in volo da completare prima di poter ottenere il congedo e tornare a casa. Christopher Abbott (The Sinner e Girls) è John Yossarian, il giovane bombardiere americano che dovrà fingersi pazzo per provare a congedarsi, con il rischio di incappare nel Comma-22 e nel suo paradosso. George Clooney l’ambizioso e sadico comandante di addestramento Scheisskopf, Hugh Laurie (Dr. House, The Night Manager, Veep) interpreta il Maggiore de Coverley, mentre Giancarlo Giannini è Marcello, proprietario di una casa d’appuntamenti.