In arrivo, questa notte alle 3 ( di lunedì mattino) su Sky Atlantic, la quinta puntata del Trono di Spade in lingua originale (sottotitolata in italiano) e in contemporanea con gli Stati Uniti. Oltre che sul canale 110, l'episodio sarà disponibile anche in streaming su Now Tv e su Sky On Demand. Chi non volesse invece guardarlo di notte, potrà rivedere il quinto episodio lunedì sera alle 22.30, sempre su Sky Atlantic. Poco prima, alle 21.15, invece, andrà in onda, in prima tv, il quarto episodio doppiato in italiano. (IL CAST DALLA PRIMA ALL'ULTIMA STAGIONE - L'APP CHE PREVEDE CHI MUORE E CHI SOPRAVVIVE)

Amato dai vip e 47 Grammy: i record di Got

Game of Thrones è una delle serie che ha riscosso maggiore successo degli ultimi anni, una produzione da record che ha già vinto 47 Emmy Awards e che tiene incollati alla tv spettatori da tutto il mondo. Numerose anche le star che hanno fatto sapere di essere amanti del Trono di Spade: tra loro Ed Sheeran, Madonna, Jack Nicholson, Ryan Reynolds, Anna Kendrick e perfino Obama e il campione del mondo di F1, Lewis Hamilton. (LA VERSIONE ORIGINALE BATTE QUELLA DOPPIATA - I VIP FAN DELLA SERIE - LA SIGLA SUONATA DA 16 CHITARRE DIVERSE)