EPCC, Alessandro Cattelan e Salmo a Milano cantano "Cabriolet". VIDEO

Per la quinta puntata di "E poi c'è Cattelan" (EPCC), in onda giovedì 9 maggio, torna come ospite Maurizio Pisciottu, in arte Salmo, uno dei rapper di maggior successo degli ultimi anni. L'artista si produrrà con il conduttore Alessandro Cattelan in una particolare esibizione canora. EPCC va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) ed è sempre disponibile on demand.

A bordo di una cabriolet

A pochi mesi dall'ultima partecipazione a EPCC, Salmo chiuderà la quinta puntata del late show di Sky Uno. Il rapper con Alessandro Cattelan si esibirà per le vie del centro di Milano a bordo di una macchina scoperta e sulle note di "Cabriolet", una delle sue ultime hit, in un'affollatissima performance che ha riempito la metropoli con centinaia di fan.

Tour estivo

Salmo si sta preparando ad affrontare un'estate che lo vedrà impegnato in un tour che lo porterà in giro per l'Italia fino a settembre. Il "Playlist Summer Tour 2019" partirà a Treviso il prossimo 8 giugno, per poi chiudersi, 19 tappe più tardi, al Velodromo di Palermo l'8 settembre. L'artista sardo porterà sui palchi di tutta Italia i 13 brani estratti dal suo ultimo album "Playlist", certificato triplo disco platino.