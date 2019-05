Un’esilarante esibizione sulle note di un inno degli anni ’90 assieme a uno degli attori del nuovo cinema italiano più amati. Una lezione di "alta" cucina di un giudice-chef e un giro per Milano in compagnia di un rapper ormai da anni in cima alle classifiche di vendita. Cinema, musica e cucina s'intrecciano nella quinta puntata di EPCC, il late night show di Sky in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno.

Borghi e i Backstreet Boys



Con una carriera sempre più in ascesa, iniziata come stuntman, Alessandro Borghi è uno degli attori più richiesti e amati degli ultimi anni. Il vincitore del David di Donatello regalerà, in una folle accoppiata con Alessandro Cattelan, un’esibizione tutta da ridere sulle note dei Backstreet Boys.

Chef Locatelli e la pasta al tonno

Lo chef stellato Giorgio Locatelli siederà per la prima volta alla scrivania di "E poi c'è Cattelan" per raccontare al conduttore la sua nuova esperienza da giudice di MasterChef, il cooking show di Sky Uno, e la sua vita a Londra, dove è proprietario della Locanda che porta il suo nome. Locatelli giudicherà uno dei cavalli di battaglia di Alessandro Cattelan, una pasta al tonno "gourmet".

Il ritorno di Salmo

Il rapper Salmo torna a EPCC dopo l’esibizione dello scorso anno. Dietro al successo di alcuni dei singoli di maggior successo degli ultimi anni, Maurizio Pisciottu (questo il vero nome dell'artista) si prepara ad affrontare quest'estate un tour che lo porterà in giro per l’Italia fino a settembre. Con Alessandro Cattelan, il rapper si esibirà per le vie del centro di Milano a bordo e sulle note di "Cabriolet".