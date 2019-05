EPCC, Alessandro Cattelan e l'ospite Enrico Mentana. I VIDEO

Il salotto di EPCC ha ospitato Enrico Mentana in occasione della quarta puntata dello show di Sky Uno condotto da Alessandro Cattelan. Tra questioni delicate di attualità e curiosità biografiche, ecco quali sono stati i temi affrontati nell'intervista del giornalista a "E poi c'è Cattelan".

Il rispetto delle differenze

Nella prima parte dell'intervista con Cattelan, Mentana ha parlato della sua materia, il giornalismo, affrontando i delicati temi dell'informazione sul web e delle fake news. Mentana è stato nominato, proprio insieme a Cattelan e altri personaggi dello spettacolo e dell'informazione, ai Diversity Awards 2019, un riconoscimento che premia i personaggi e i media che hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante della diversità. La candidatura al premio ha consentito di aprire anche una parentesi su come i media abbiano modificato la percezione e la rappresentazione dell'omosessualità.

Tre curiosità su Enrico Mentana

Dopo il momento serio dell'intervista, c'è stato spazio anche per argomenti più leggeri. In particolare, sono emerse tre curiosità sull'ospite. Mentana non vota, perché vuole mantenere un ruolo neutrale, non guida vista la funzionalità dei mezzi pubblici a Milano e non è laureato, poiché ha iniziato il suo mestiere quando ancora non era strettamente necessario possedere una laurea per lavorare. La sua memoria, inoltre, è di ottimo livello. Basti pensare che non ha bisogno di avere i numeri salvati nella rubrica telefonica, in quanto li ricorda tutti.