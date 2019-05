EPCC, Alessandro Cattelan con Enrico Mentana gioca a "Guess my hater"

Enrico Mentana è stato l'ospite a sorpresa della quarta puntata di "E poi c'è Cattelan" (EPCC). Il direttore si è prestato a giocare, insieme al conduttore Alessandro Cattelan, a "Guess my hater", una gara a chi riusciva a indovinare di quali insulti era stato destinatario sul web.

L'intervista a Mentana

Durante la puntata, dopo il classico monologo di Alessandro Cattelan, è arrivato il momento della presentazione dell'ospite a sorpresa Enrico Mentana. Il giornalista ha toccato diversi temi che riguardano la sua professione: dal mondo del web alle fake news. Nel corso dell'intervista con Cattelan, ha poi rivelato alcune curiosità personali come la scelta di non votare per mantenere una posizione di imparzialità o il fatto di non essere laureato.

Il gioco

Si è poi passati a "Guess my hater", diventato ormai un appuntamento fisso di EPCC. Si tratta di una sorta di "Indovina chi" nel corso del quale Mentana e Cattelan hanno dovuto capire chi fra loro due fosse il destinatario di alcuni coloriti insulti ricevuti online e selezionati per il gioco. Tra i temi più caldi, oggetto dell'odio in rete, c'è stato in particolare quello dei no vax. Sia il giornalista che Cattelan, infatti, si sono schierati più volte a favore dei vaccini. Altro argomento piuttosto scottante è stato quello legato al tifo calcistico, visto che i due condividono anche la passione per l'Inter, diventata anch'essa oggetto di scherno sul web.