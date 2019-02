Rami Malek ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Freddie Mercury in “Bohemian Rhapsody” di Bryan Singer. "Sono il figlio di immigrati egiziani, americano di seconda generazione, non ero la scelta più ovvia ma a quanto pare ha funzionato", ha dichiarato l'attore 37enne, che ha voluto ringraziare i Queen per il supporto che hanno dato alla pellicola. Il premio è stato consegnato da Gary Oldman e Allison Janney (TUTTI I PREMI - IL RACCONTO DELLA CERIMONIA DEGLI OSCAR).

Il discorso di ringraziamento

“Mia mamma è in sala: ti voglio bene. Mio papà mi sta guardando dall’alto”. Rami Malek ha aperto così il suo discorso di ringraziamento. Il giovane attore ha poi ricordato che, come il cantante dei Queen, anche lui è figlio di migranti: "Abbiamo fatto un film su un uomo gay immigrato. Sono figlio di indiani, americano di prima generazione. Abbiamo bisogno di più storie come questa", ha affermato. Poi, un messaggio d'amore per la fidanzata Lucy Boynton, conosciuta sul set del film. "Sei un'attrice incredibilmente talentuosa e mi hai rubato il cuore", la romantica dedica che le ha rivolto. Nel film Boynton intepreta Mary Austin, fidanzata e grande amore del leader della band.

Le nomination come miglior attore protagonista di quest'anno includevano anche Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A star is born), Willem Dafoe (Van Gogh - Sulla soglia dell'Eternita), Viggo Mortensen (Green Book).

Data ultima modifica 25 febbraio 2019 ore 06:57