Mahmood si è aggiudicato l’edizione numero 69 del Festival di Sanremo e sulla sua vittoria, poco dopo il verdetto, è arrivato anche il commento del ministro dell’Interno Matteo Salvini. “#Mahmood............... mah............ La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto #Ultimo, voi che dite??”, ha scritto su Twitter il vicepremier. Mahmood, 27enne nato a Milano da madre italiana e padre egiziano, ha vinto con il brano “Soldi” (IL TESTO). Ultimo, il preferito da Salvini, è arrivato secondo con “I tuoi particolari” (IL RACCONTO DELLA FINALE - LE FOTO - LO SPECIALE).

Mahmood : “Sono italiano al 100%”

“Io sono un ragazzo italiano al 100%”, ha tagliato corto Mahmood dopo la vittoria, non prestando il fianco a possibili polemiche sulle sue origini nord-africane e sul dibattito riguardo al tema migranti. “Quello che canto è solo un ricordo della mia infanzia. Sono fan della musica moderna, ho ascolti misti, dal cantautorato all'indie, e mi sono lasciato contaminare. Il mio è Marocco-pop”, ha aggiunto. Un commento sulla vittoria di Mahmood, diverso da quello del suo ex compagno Salvini, è arrivato anche da Elisa Isoardi. “Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l'incontro di culture differenti genera bellezza”, ha scritto la conduttrice sui social.

Ultimo: “Non mi cambia nulla”

Il tweet di Salvini è stato commentato in sala stampa anche da Ultimo. “Le canzoni che scrivo non sono più mie. Se piacciono a Salvini, a un dentista, a un muratore, non mi cambia nulla”, ha risposto il cantante ai giornalisti che gli chiedevano una battuta sul tifo del leader leghista. Salvini aveva ribadito la sua preferenza per Ultimo - e per il Volo, arrivati terzi - anche nei giorni scorsi. Il vicepremier aveva definito “penosa e pietosa, come musica, come testo, come immagine e come tutto” la canzone “Rolls Royce” portata a Sanremo dal rapper romano Achille Lauro e aveva aggiunto: “Il mio è un giudizio soggettivo. Preferisco il Volo e Ultimo, preferisco un Sanremo associato a Tenco, Cocciante, Loredana Bertè. Però ognuno fa quel che ritiene”.