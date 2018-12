Spotify, la classifica degli artisti più ascoltati del 2018

L'hip hop domina nelle playlist degli ascoltatori di tutto il mondo. A dirlo sono le classifiche Spotify del 2018. Il rapper canadese Drake è l'artista più ascoltato dell'intero pianeta, Sfera Ebbasta trionfa in Italia. Ariana Grande, invece, si è guadagnata il titolo di artista più ascoltata in streaming, sulla scia di Rihanna, vincitrice in passato per ben tre volte.

Re e regina delle classifiche musicali

Così come era accaduto nel 2015 e nel 2016, anche in questo 2018 è stato Drake l'artista più ascoltato al mondo. I 7,9 miliardi di riproduzioni degli ultimi 12 mesi lo rendono anche il cantante più ascoltato in streaming di tutti i tempi. L'album "Scorpion" e il brano "God's Plan" hanno occupato il primo posto nelle classifiche dedicate, con il singolo che ha totalizzato più di un miliardo di streaming. La corona in campo femminile, invece, va ad Ariana Grande che con 48 milioni di ascoltatori mensili si è guadagnata il titolo di artista femminile più ascoltata in streaming. Nel corso di quest'anno ha registrato numerosi successi, tra cui il suo quarto album dal titolo "Sweetener" e il suo ultimo singolo "Thank you, next", che ha fatto registrare oltre 210 milioni di streaming.

Il boom della musica latina

Il 2018 è stato anche l'anno della musica latina, che ha fatto registrare una significativa crescita: sono stati tre gli artisti latini - J Balvin, Bad Bunny, and Ozuna – ad approdare nella top 10 dei più ascoltati, quando lo scorso anno Daddy Yankee era stato l'unico artista di lingua spagnola a entrare nei primi dieci. Nella classifica femminile del 2018, compare al quinto posto anche la cantante cubana, Camila Cabello. La musica latina sta crescendo anche a livello di playlist: sia "Viva Latino!" che "Baila Reggaeton" hanno chiuso l'anno con il terzo e quarto posto nelle playlist più popolari.

La classifica italiana

In Italia a dominare incontrastati sono il rap e la trap. Nella classifica dedicata ad artisti e album trionfa Sfera Ebbasta, che ha fatto registrare il maggior numero di streaming in assoluto come artista e con il suo album "Rockstar". Seguono in entrambe le classifiche, Capo Plaza e il suo album di debutto "20" e Gemitaiz con "Davide". Nella top 5 degli artisti più ascoltati dell'anno mantengono la loro presenza Gue Pequeno e Salmo, rispettivamente al quarto e quinto posto. Lo scettro dei brani più ascoltati resta nelle mani dei primi due artisti più ascoltati: è "Tesla" di Capo Plaza (feat. Sfera Ebbasta & DrefGold) a conquistare il primo posto, seguita da "Cupido" (feat. Quavo) di Sfera Ebbasta e "Davide" (feat. Coez) di Gemitaiz. Tra le playlist più popolari di Spotify nel nostro Paese in questo 2018 compaiono "Hot Hits Italia" e "Today's Top Hit". Terzo posto per "Rap Italia: Battle Royale", mentre chiudono la top 5 "Zona Trap" e "Baila Reggaeton".