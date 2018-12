Il periodo natalizio è uno dei momenti più amati dagli italiani per andare al cinema. Quest'anno tra i film in uscita a dicembre e a ridosso del Natale, su tutti spicca "Il Ritorno di Mary Poppins", remake dello storico classico Disney. Ma non è il solo: tra avventure dei supereroi, storie d'avventura o di paura, ecco tutti i film in uscita a Natale 2018.

Film in uscita dal 10 al 16 dicembre

Il 13 dicembre esce "Un piccolo favore", film di Paul Feig: Stephanie (Anna Kendrick) è una mamma vlogger, vedova e super impegnata, la scomparsa della sua amica Emily (Blake Lively) la fa precipitare in un mistero da svelare, tra tradimenti, segreti e rivelazioni. Una storia piena di buoni sentimento, perfetta per Natale, è quella di "Lontano da qui" di Sara Colangelo. Lisa Spinelli (Maggie Gyllenhaal) è una maestra d'asilo che scopre il talento poetico di un bambino del suo corso e decide di proteggerlo da una società indifferente al suo dono. Per gli amanti del thriller sempre il 13 dicembre uscirà "Il testimone invisibile" di Stefano Mordini. Adriano Doria (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, un giorno si risveglia in una camera d'albergo chiusa dall'interno accanto al corpo senza vita della sua amante, la fotografa Laura (Miriam Leone). Viene accusato ma si dichiara innocente. Tuttavia un testimone lo inchioderà.

Film in uscita dal 17 al 23 dicembre

Il 19 dicembre torna sul grande schermo la storica coppia che ha segnato il mondo della comicità italiana: Christian De Sica e Massimo Boldi saranno di nuovo insieme nel film "Amici come prima", diretto dallo stesso De Sica. Il film racconta la storia di un hotel di lusso di Milano che affronta una ristrutturazione aziendale. Il 20 dicembre arriva invece sul grande schermo "Old man & the Gun", l'ultimo film di Robert Redford, girato da David Lowery. Redford è Forest Tucker, un rapinatore di banche seriale. Dopo 16 evasioni, a 77 anni, continua a progettare colpi e rapine, ma un poliziotto ha deciso di fermarlo. Nello stesso giorno esce anche "Capri-Revolution" di Mario Martone, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. Ma il vero film natalizio sarà sicuramente "Il Ritorno di Mary Poppins", attesissimo sequel dello storico film Disney, diretto da Rob Marshall. Emily Blunt sarà l'amatissima tata, che ritroverà la famiglia Banks vent'anni dopo il primo film del 1964. Il 20 dicembre esce anche "Ben is Back" di Peter Hedges in cui Julia Roberts veste i panni di una madre alle prese con un figlio afflitto da problemi di droga. Infine, torna Gilles Lellouche con "7 uomini a mollo", commedia brillante che racconta le vicende di Bertrand (Mathieu Amalric), un quarantenne depresso che riesce a dare una svolta alla sua vita entrando a far parte di una squadra di nuoto sincronizzato.



Film in uscita dal 24 al 31 dicembre

A Natale torna anche Spider-Man. Il 25 dicembre esce "Spider-Man - Un nuovo universo", film d'animazione di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman. Si raccontano le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e le infinte possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare una maschera. Il 27 dicembre arriva uno dei pochi film dedicati a un'altra figura delle festività natalizie: la Befana. Paola Cortellesi è la protagonista di "La Befana Vien di Notte", film di Michele Soavi. Paola (Paola Cortellesi) è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: infatti di notte si trasforma nella leggendaria vecchietta a cavallo della sua scopa. A ridosso dell'Epifania viene rapita da un produttore di giocattoli, a cui vent'anni prima aveva rovinato l'infanzia. Il 27 dicembre esce anche "Moschettieri del Re", un film di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Margherita Buy e Alessandro Haber. D'Artagnan, Porthos, Aramis e Athos, privati dei loro poteri, vivranno una nuova, coraggiosa, divertente e un po' pazza avventura per salvare il Re Luigi XIV.