Aspettando il ritorno di Mary Poppins, c'è la colonna sonora

È disponibile da oggi per il preorder ma sarà negli store digitali dal 7 dicembre e nei negozi tradizionali dal 14 dicembre la Colonna Sonora di “Mary Poppins Returns”)” (in Italia “Il ritorno di Mary Poppins, il nuovo film della Walt Disney nei cinema italiani dal 20 dicembre. Nel film un cast stellare con Emily Blunt nel ruolo di Mary Poppins, Dick Van Dike, Colin Firth, Meryl Streep. La raccolta contiene brani originali firmati dal compositore vincitore di Tony Award® e GRAMMY® Marc Shainman (“Hairspray,” “South Park”) e dal coautore vincitore di un Tony e tre volte nominato agli Emmy® Scott Wittman (“Hairspray,” “Smash”).



Questa la tracklist completa:

1. “(Underneath the) Lovely London Sky” - Performed by Lin-Manuel Miranda

2. “Overture” - Performed by Marc Shaiman

3. “A Conversation” - Performed by Ben Whishaw

4. “Can You Imagine That?” - Performed by Emily Blunt with Pixie Davies, Joel Dawson and Nathanael Saleh

5. “The Royal Doulton Music Hall” - Performed by Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Pixie Davies, Joel Dawson and Nathanael Saleh

6. “Introducing Mary Poppins” - Performed by Lin-Manuel Miranda and Emily Blunt

7. “A Cover Is Not the Book” - Performed by Emily Blunt and Lin-Manuel Miranda and Company

8. “The Place Where Lost Things Go” - Performed by Emily Blunt

9. “Turning Turtle” - Performed by Meryl Streep with Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Pixie Davies, Joel Dawson and Nathanael Saleh

10. “Trip a Little Light Fantastic” - Performed by Lin-Manuel Miranda with Emily Blunt, Tarik Frimpong, Pixie Davies, Joel Dawson, Nathanael Saleh and Leeries

11. “The Place Where Lost Things Go (Reprise)” - Performed by Joel Dawson, Nathanael Saleh and Pixie Davies

12. “Trip a Little Light Fantastic (Reprise)” - Performed by Dick Van Dyke with Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Pixie Davies, Joel Dawson and Nathanael Saleh

13. “Nowhere to Go But Up” - Performed by Angela Lansbury, Ben Whishaw, Pixie Davies, Joel Dawson, Nathanael Saleh, Lin-Manuel Miranda, Emily Mortimer, Julie Walters and Company

14. “(Underneath the) Lovely London Sky (Reprise)” - Performed by Lin-Manuel Miranda

15. “Theme from Mary Poppins Returns” - Performed by Marc Shaiman

16. “Kite Takes Off” - Performed by Marc Shaiman

17. “Mary Poppins Arrives” - Performed by Marc Shaiman

18. “Magic Papers” - Performed by Marc Shaiman

19. “Banks in the Bank” - Performed by Marc Shaiman

20. “Into the Royal Doulton Bowl” - Performed by Marc Shaiman

21. “Rescuing Georgie” - Performed by Marc Shaiman

22. “Off to Topsy’s” - Performed by Marc Shaiman

23. “Chase Through the Bank” - Performed by Marc Shaiman

24. “Lost in a Fog” - Performed by Marc Shaiman

25. “Goodbye Old Friend” - Performed by Marc Shaiman

26. “Race to Big Ben” - Performed by Marc Shaiman

27. “End Title Suite” - Performed by Marc Shaiman



In Mary Poppins Returns Mary Poppins torna per aiutare la nuova generazione della famiglia Banks a ritrovare la gioia e la meraviglia nelle loro vite dopo una grande perdita. Emily Blunt nel ruolo della praticamente perfetta tata con quelle uniche capacità magiche grazie alle quali può trasformare qualcosa di ordinare in una avventura indimenticabile, fantastica. Accanto a lei Lin-Manuel Miranda nel ruolo del suo amico Jack, un ottimista lampionaio che la aiuterà a portare luce e vita nelle strade di Londra.