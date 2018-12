Michael Bublé si ritira: malattia di mio figlio mi ha cambiato la vita

Questa volta è un addio. Era il novembre 2016 quando Michael Bublé annunciava al mondo che a suo figlio Noah di tre anni (oggi ne ha cinque) era stato diagnosticato un cancro al fegato e che avrebbe annullato tutti gli impegni professionali. Oggi Noah è guarito, ma il 43enne cantante canadese ha deciso di ritirarsi definitivamente dalle scene perché la malattia del figlio ha cambiato per sempre la sua percezione della vita. Love, il nuovo disco in uscita il 16 novembre, anticipato solo pochi giorni fa dal singolo Love you anymore, sarà quindi l'album di addio.

“Dopo la malattia di mio figlio non ho più il fegato per andare avanti”

"Questa è la mia ultima intervista, poi andrò in pensione", ha detto Bublé al Daily Mail's Weekend, raccontando di aver pensato di morire quando ha scoperto la malattia del figlio. Lui e la moglie, la modella Luisana Lopilato, hanno affrontato tutto insieme e sono diventati genitori anche di Elias, due anni, e Vida, nata appena due mesi fa. Ma l'esperienza, ha detto il vincitore di 4 Grammy Awards, "mi ha fatto rimettere tutto in discussione, ha cambiato la mia percezione della vita" e adesso "non ho più il fegato per andare avanti". "Non so neanche se riuscirò a terminare questa conversazione senza piangere. E non ho mai perso il controllo delle mie emozioni in pubblico", ha aggiunto Bublé.

Il disco “più romantico di sempre”

Del suo ultimo disco, Bublé dice di aver "realizzato l'album perfetto” e di poter “lasciare davvero al top della carriera". Love uscirà fra poco più di un mese, il 16 novembre, su etichetta Reprise Records. Il disco, che l’artista canadese ha definito il suo "più romantico di sempre", raccoglie alcuni classici del repertorio americano, da When i Fall in Love a My Funny Valentine, da Unforgettable a I Only Have Eyes for You, oltre ad alcuni inediti. "Ho ricevuto molti doni dalla vita - aveva spiegato Bublé lanciando il disco - uno di questi è la responsabilità di mantenere queste canzoni in vita per le generazioni future. E mi assumo questa responsabilità molto seriamente. Ho voluto creare una serie di brevi storie cinematografiche per ogni canzone che ho scelto, in modo da farle vivere individualmente. Sono orgoglioso del risultato".