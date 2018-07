Fiocco rosa per Michael Bublé: è nata Vida Amber Betty

Michael Bublé è diventato di nuovo papà. La moglie Luisana Lopilato ha dato alla luce Vida Amber Betty. Come riporta la stampa canadese, la bambina è nata ieri a Vancouver ed è la terzogenita della coppia, che ha già altri due figli, Noah, di 4 anni ed Elias, di 2.

La notizia via social

Il portavoce del cantante canadese ha diffuso una dichiarazione in cui si legge: "Michael e Luisana hanno una nuova bambina, Vida Amber Betty Bublé nata ieri a Vancouver e di 2,7 chili”. Oltre all'annuncio ufficiale, la fiera mamma di Vida Amber Betty, l'attrice e modella argentina Luisana Lopilato, ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram scrivendo: "Ringrazio Dio per averci fatto questo dono di vita e gioia. Perché guardare nei suoi occhi è come guardare il cielo stesso. Ti amiamo infinitamente e oltre". Inoltre, la compagna di Bublé aggiunge: "Ti aspettavamo non solo per crescere come famiglia... ci hai dato luce, speranza e alla fine sei e sarai la nostra Vida dell'anima".

La travagliata storia familiare di Bublé

Michael Bublé aveva recentemente annunciato il sesso del suo terzo figlio, dicendo: "Va tutto bene e avrò la mia prima piccola bambina in circa tre settimane". Il cantante sta vivendo un momento di gioia personale e professionale, dopo esser tornato a cantare. Lo stop era dovuto alla battaglia contro il cancro affrontata da Noah, il primogenito della coppia. "Sono stato all'inferno. E sai, l'inferno sembra un posto davvero bello per andare in vacanza rispetto a quello che abbiamo vissuto", ha raccontato in una recente intervista.