Kevin Spacey, flop al primo film dopo lo scandalo: 110 euro d'incasso

L'ultimo film di Kevin Spacey, quello del ritorno sul grande schermo dell'attore dopo lo scandalo molestie, fa registrare un clamoroso flop: nella serata di uscita nelle sale statunitensi, "Billionaire Boys Club" ha incassato appena 126 dollari.

Il flop del film di Kevin Spacey

Poco più di cento euro: un record negativo, tra i peggiori mai visti, su cui pesa senza dubbio la campagna #MeToo contro la quale nulla hanno potuto gli altri nomi presenti nel cast, da Ansel Elgort a Taron Egerton, a Emma Roberts. La pellicola è uscita in dieci città degli Stati Uniti (ma non a Los Angeles e New York) e – come stima "The Hollywood Reporter" – ha incassato in media meno di 12 dollari e 75 per sala: poco più del prezzo di un biglietto, che negli Usa è pari a 9 dollari. Per capire le dimensioni del fenomeno, basti pensare che il precedente film di Spacey, "Baby Driver – Il genio della fuga", aveva incassato 20 milioni di dollari nel weekend di debutto.

Il peso delle accuse per molestie

Come ricorda il quotidiano britannico "The Guardian" Spacey, 59 anni, è stato cacciato dalla serie Netflix "House of Cards" in seguito alle accuse di molestie; accuse che sono costate all'attore, uno dei più apprezzati di Hollywood, anche la revoca degli Emmy Award e l'esclusione dal cast di "Tutti i soldi del mondo" di Ridley Scott, dove è stato rimpiazzato da Christopher Plummer. "Speriamo che le accuse penose relative al comportamento di una persona, sconosciute quando il film è stato realizzato quasi due anni e mezzo fa, non offuschino l'uscita della pellicola – scrive in una nota Vertical Entertainment, distributore di "Billionaire Boys Club", senza mai nominare Kevin Spacey – ci auguriamo che il pubblico si faccia un'idea sulle accuse riprovevoli che riguardano il passato di una persona, ma non a spese dell'intero cast e della troupe di questo film".