Motori, adrenalina e cuore in gola con Baby Driver, il genio della fuga

Appuntamento lunedì 7 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno - Edgar Wright ( Ant-Man) dirige Ansel Elgort ( Colpa delle stelle ), Kevin Spacey, Lily James, Jon Hamm e Jamie Foxx in una raffinata e spettacolare crime story. Baby è un ragazzo che, alla guida di un auto, è in grado di compiere le più spericolate evoluzioni. Abilità che viene sfruttata da Doc, un criminale con il quale ha un conto aperto da saldare. Baby deve anche occuparsi dell'anziano invalido che lo ha tirato su e si sta innamorando della cameriera di un fast food. Riuscirà staccarsi dal ciclo continuo di rapine che Doc orchestra?

L’ingrediente vincente del film è la commistione perfetta tra le immagini e la musica che si muovono sempre di pari passo. Questo aspetto è ulteriormente rafforzato dalla stessa linea narrativa che prevede un protagonista, Baby, vittima di acufene. Il ronzio fastidioso che accompagna l’adolescente in ogni momento della sua giornata viene coperto dalla musica dei suoi onnipresenti auricolari. Una trovata perfetta per far sì che l’accompagnamento musicale non faccia solo da commento riempitivo ma, specchio delle emozioni di Baby, diventi protagonista a tutti gli effetti. Il ritmo di regia e montaggio si adattano di conseguenza alle diverse musiche che si alternano nel corso della narrazione. È questo aspetto a renderlo un action movie diverso da tutti gli altri, più “raffinato” si potrebbe quasi dire. Importante è anche il significato che questo porta: la musica nobilita e rende il protagonista migliore. Baby, un ragazzo apparentemente autistico, incoraggiato dall’amata musica, sa compiere evoluzioni straordinarie al volante. Questa sua abilità viene però sfruttata da Doc, un criminale con il quale Baby ha un conto aperto da saldare. Il ragazzo cerca in tutti i modi di uscire dal giro di rapine in cui Doc l’ha fatto finire suo malgrado. Vuole infatti avere modo e tempo di dedicarsi all’anziano sordo muto che l’ha cresciuto e alla cameriera del fast food di cui si è innamorato.

Nella novità rimangono però le regole fondamentali dell’action, con tutte le tappe narrative previste, inseguimento e scontro compreso. Non mancano tutte le altre caratteristiche proprie di questo genere: il montaggio rapido e sincopato, i tagli e gli stacchi rapidi, i veloci cambi di inquadratura, le sgommate e i rombi del motore. Tutto finalizzato a portare l’adrenalina a mille.