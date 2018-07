Un mare da salvare, la campagna Sky al Giffoni Film Festival

Presente da molti anni attraverso i canali Sky Cinema con contenuti dedicati, racconto giornalistico e tante attività e offerte, quest’anno Sky ha deciso di affiancare il Giffoni film festival, la rassegna cinematografica per bambini e ragazzi in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, dando rilevanza ai temi ambientali. Lo fa attraverso il racconto della propria campagna "Sky Un mare da salvare", lanciata a livello internazionale nel gennaio 2017 per contribuire alla salvaguardia dei mari in pericolo a causa dell’inquinamento da plastica, dell’eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche e della perdita della biodiversità. L’obiettivo è stimolare le persone a compiere piccole azioni quotidiane positive, come la corretta raccolta della plastica, l’eliminazione della plastica usa e incoraggiando a impegnarsi in prima persona. (LO SPECIALE SKY: UN MARE DA SALVARE).

Grande istallazione per raccogliere plastica monouso

"Sky Un mare da salvare" sarà presente con una grande installazione per raccogliere la plastica monouso in maniera corretta durante il Festival. Un contenitore avvolto da una simbolica rete da pesca per “catturare” bicchieri, bottigliette e altri oggetti di plastica usa e getta sarà a disposizione dei visitatori che potranno contribuire subito con la raccolta differenziata. Di fianco, un apposito “counter” indicherà in tempo reale la quantità di plastica sottratta ai nostri mari grazie alle azioni di ciascuno.

Masterclass sui temi dell’ambiente

Un altro contributo di Sky in questo senso riguarda le Masterclass Green in programma quest’anno. Gli incontri, che prendono spunto da contenuti Sky e National Geographic, saranno l’occasione per accendere un faro sul problema, approfondire le modalità di storytelling dei temi ambientali e stimolare uno scambio, anche con esperti del tema, sullo stato di salute dei nostri mari e le iniziative che istituzioni, università, aziende e singoli cittadini possono promuovere e mettere in atto per dare il proprio contributo. Tra i titoli proposti quelli firmati Sky News (come “A Plastic Whale”, “A Plastic Tide” e “Arctic Peril”), il reportage di Sky TG24 “Un mare da salvare – Lo stato dell’Artico”, e lo speciale di National Geographic “Before the flood” con Leonardo di Caprio: l’impatto devastante del cambiamento climatico sul nostro pianeta in un evento televisivo prodotto da Martin Scorsese.

Ospiti Frank Matano e Maccio Capatonda

Non solo green, ci saranno anche altre due Masterclass Sky: domenica 22 luglio sarà presente al Giffoni Frank Matano, protagonista dell’ultima stagione cinematografica con "Sono tornato" e "Tonno spiaggiato" e prossimo al ritorno come giudice di Italia’s Got Talent su TV8. Martedì 24 luglio toccherà invece a Maccio Capatonda, il popolare attore e comico che ha recentemente lanciato la sua ultima serie tv "The Generi", disponibile su Generation di NOW TV e Sky On Demand e in onda su Sky Atlantic.