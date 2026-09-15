Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Toscana

Cosa avrebbe scritto Oriana Fallaci di Donald Trump?

Chiara Caleo

©Getty

Sono passati vent'anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci. Il 15 settembre 2006 moriva a Firenze, per un cancro che lei chiamava "l'alieno", quella che molti considerano la più grande giornalista italiana. Era rientrata quell'agosto da New York, dove aveva visto crollare le Torri Gemelle, per poter guardare ancora un'ultima volta la Cupola del Brunelleschi. A ricordare la sua figura, Riccardo Nencini

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ