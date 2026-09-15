Toscana
Cosa avrebbe scritto Oriana Fallaci di Donald Trump?
Sono passati vent'anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci. Il 15 settembre 2006 moriva a Firenze, per un cancro che lei chiamava "l'alieno", quella che molti considerano la più grande giornalista italiana. Era rientrata quell'agosto da New York, dove aveva visto crollare le Torri Gemelle, per poter guardare ancora un'ultima volta la Cupola del Brunelleschi. A ricordare la sua figura, Riccardo Nencini
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