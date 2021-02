Riders, un settore da 700 mln da regolarizzare

Durante i mesi più duri del lockdown erano tra le poche figure che si vedevano in strada: in sella alla loro bici, alle loro spalle i cubi colorati per la consegna del cibo a domicilio. Hanno contribuito a tenere in piedi le finanze di molti ristoratori.

La procura di Milano: 60mila riders da stabilizzare

Ma l’inchiesta condotta dalla procura di Milano e dai carabinieri del nucleo per l’ispettorato del lavoro, che ha stabilito multe per 733 milioni per le principali società del settore, ha portato alla luce condizioni di lavoro irregolari e ordinato l’assunzione di 60mila lavoratori.



I rider, che oggi sono considerati autonomi, dovranno essere stabilizzati come lavoratori parasubordinati con molte garanzie del lavoro subordinato. Anche perché secondo i Pm l’unica autonomia oggi consiste nello scegliere la fascia oraria in cui lavorare, mentre c’è una costante pressione ad accettare le corse per non essere retrocessi, a essere puntuali e rapidi anche a rischio di fare un incidente pur di fare in fretta. Il tutto per un guadagno mensile che difficilmente supera i 600 euro mensili.