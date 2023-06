Attuazione Pnrr, criticità per 118 misure

Spesa in ritardo

È questo il quadro che emerge dalla terza relazione sull’attuazione del governo sul Piano finanziato dall’Europa. Un documento atteso da tempo, che fa il punto della situazione in vista delle modifiche che Roma vuole chiedere a Bruxelles e che certifica come la spesa dei fondi, per la maggior parte delle amministrazioni pubbliche, sia inferiore alle previsioni (a fine febbraio impegnati 25,74 miliardi).

I progetti più problematici

Le criticità sono classificate in quattro punti e due investimenti su 118 ce le hanno tutte. Si tratta della misura contro il rischio alluvioni e il dissesto idrogeologico e di quella per migliorare le fognature. Per la prima ci sono a disposizione 2,5 miliardi per mettere in sicurezza un milione e mezzo di italiani nei territori più fragili; la seconda vale 600 milioni e punta a una depurazione più efficace delle acque che finiscono in mare.