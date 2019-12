I lavoratori di Auchan, la catena di supermercati i cui punti vendita italiani sono stati acquisiti in primavera da Conad, tornano in piazza per uno sciopero di 8 ore nel giorno dell’antivigilia di Natale per protestare contro gli esuberi compresi nel piano di riorganizzazione. Manifestazioni a Torino (in foto) e a Milano, ma anche in Sardegna e a Mestre (Venezia)