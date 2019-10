Giornata cruciale per la vendita di Auchan a Conad e per i 18mila dipendenti del gruppo francese che lascia l’Italia. Dopo mesi di ritardi e caos, finalmente la nuova società Bdc Italia – con Conad al 51% e la lussemburghese Pop 18 Sarl – svela a governo e sindacati il piano industriale per i 279 punti vendita acquistati dai francesi con i marchi Simply e Sma. Il passaggio finora è avvenuto solo per 109 punti vendita e quindi solo 5.700 dei 18mila dipendenti diretti di Auchan hanno qualche garanzia sul loro futuro. I dipendenti ex Auchan e Sma, ora Conad, oggi stanno scioperando per l'intero turno di lavoro. A Torino è previsto un presidio dalle 10,30 alle 12,30 in piazza Castello, davanti alla Prefettura, dove sarà ricevuta una delegazione. Lavoratori in protesta anche a Milano e a Roma. L'iniziativa è stata annunciata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil ed interessa l'intera rete, comprese le sedi amministrative e la logistica.

Incontro al Mise

Le proteste di oggi coincidono con la manifestazione nazionale, a Roma, davanti al Ministero dello Sviluppo Economico dove è previsto un nuovo incontro e, in contemporanea, a Milano davanti alla Prefettura. Al tavolo del Mise la nuova proprietà dovrà spiegare il piano industriale. In tutta Italia lavoratori coinvolti sono 18mila e all'ultimo incontro al Mise le categorie che fanno capo a Cgil, Cisl e Uil hanno rotto le trattative. Solo Ugl ha sottoscritto un accordo che, secondo gli altri sindacati, "non dà nessuna garanzia occupazionale e contrattuale ai lavoratori".