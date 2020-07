Btp Futura, "buona domanda" il primo giorno per Iacovoni (Mef)

Nella prima giornata i Btp Futura hanno raccolto quasi 2,4 miliardi di euro, per 65mila ordini. Dati più che in linea alle aspettative secondo Davide Iacovoni (Mef) collegato a Sky Tg24 Economia. Ma i Btp Italia il primo giorno avevano raccolto quasi il doppio.

“Decisamente soddisfacente”: così ha commentato Davide Iacovoni, dirigente generale del debito pubblico al Ministero dell’Economia, il primo giorno di collocamento del Btp Futura. Gli acquisti del titolo, ha riferito Iacovoni a Sky Tg24 Economia nel corso della puntata di ieri, sono stati quasi 2,4 miliardi di euro, divisi in più di 65mila ordini dei risparmiatori. Iavoconi l’ha definita una “buona domanda, ma anche estremamente polverizzata” così come era già accaduto nell’emissione del Btp Italia di maggio. Il taglio degli acquisti appare per ora molto simile alla precedente iniziativa del Tesoro rivolta ai risparmiatori (circa 36mila euro medi ad acquisto). Il Ministero si dice soddisfatto per ora perché, sebbene il Btp Futura sia un nuovo strumento mai emesso prima, la “risposta è stata adeguata e più che in linea con le aspettative iniziali”. Il Btp Italia al suo primo giorno di emissione a maggio aveva raccolto poco meno del doppio, superando i 4 miliardi di euro: in effetti la precedente iniziativa del Tesoro era più vantaggiosa in termini di rendimento, ma in quel caso l’emissione dedicata ai risparmiatori durava solo 3 giorni rispetto ai 5 del Btp Futura.

Il direttore del debito pubblico italiano, rispondendo alle domande di Andrea Bignami e Sarah Varetto, ha confermato l’obiettivo del governo di “riavvicinare i piccoli risparmiatori alla partecipazione diretta al debito nel medio periodo”. Oggi questa quota è attorno al 6 per cento del debito pubblico italiano.

Alle perplessità sollevate da alcuni esperti a proposito dello scarso vantaggio del Btp Futura rispetto ai normali buoni del tesoro decennali - in termini di rendimento - Iacovoni ha risposto che al Ministero dell’Economia seguono un criterio standard: “guardiamo ai titoli simili già a disposizione sul mercato, come fatto sul Btp Italia”. Mentre ha smentito che il nuovo titolo pubblico per i risparmiatori sia in qualche modo alternativo ai finanziamenti del Mes: “la scelta del retail era già annunciata da tempo, benché accelerata per le necessità di finanziamento di quest’anno, a prescindere dal tema Mes. Uno strumento retail si sarebbe fatto comunque, mentre sul Mes si vedranno le evoluzioni”. E su questo la palla resta alla politica.

L’emissione del Btp Futura continuerà fino a venerdì. I titoli possono essere acquistati attraverso il portale di trading dell'home banking, facilmente attivabile da casa dagli utenti, agli sportelli della propria banca o negli uffici postali. Il taglio minimo acquistabile di ciascun ordine è di 1.000 euro e se ne possono acquistare per multipli di 1.000 euro.