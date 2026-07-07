L'incentivo è pensato per favorire il passaggio dal tempo determinato al tempo indeterminato quando riguarda giovani che non hanno mai avuto un contratto stabile. La misura è stata introdotta dal decreto Lavoro, il provvedimento che porta con sé anche il principio del cosiddetto salario giusto, ed è rivolta esclusivamente ai datori di lavoro privati. L'Inps, con una prima comunicazione, ha fornito le indicazioni operative in attesa dell'attivazione del modulo per la domanda.