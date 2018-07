Ginaluigi Vittorio Castelli, professore esperto di tlc

Il nuovo presidente di Ferrovie dello Stato, Vittorio Castelli, ricopriva fino a questa mattina il ruolo di direttore Centrale Innovazione e Sistemi Informativi di Ferrovie dello Stato Italiane, dove era approdato nel 2016 e aveva da poco tenuto a battesimo, come amministratore delegato, la nuova start up del Gruppo, Nugo, per la mobilità integrata.

Incarichi in Italia e all'estero

Laureato in fisica a indirizzo Cibernetico presso l'Università degli Studi di Milano, inizia la sua carriera professionale nel settore dello sviluppo software e in parallelo avvia la carriera accademica: dal 1978, per 18 anni, è in Etnoteam. A maggio del 1996 si trasferisce in Infostrada, con il ruolo di Chief information officer (Cio) e a giugno 1997 approda in Fiat Auto, ancora con l'incarico di Cio e guidando la ricostituzione dell'organizzazione IT di Fiat Auto insieme a importanti progetti nell'ambito della logistica, dei sistemi di produzione e di supporto all'internazionalizzazione. Coordina le organizzazioni IT di Fiat Auto in Brasile, Argentina e Polonia. Nel 2000 diventa CEO e Direttore Generale della società di servizi software del Gruppo Fiat (GSA). Nel febbraio del 2001 si sposta in Omnitel, poi Vodafone Italia, e nel 2003 si trasferisce in UK e diventa Global IT Director di Vodafone.

La carriera da professore

Nell'agosto 2006 rientra in Italia e assume la guida, come Executive Vice President ICT, dell'IT di Eni. È anche consigliere di amministrazione di Eni AdFin. Nel febbraio 2015 lascia Eni e fonda, all'interno della Sda Bocconi - la scuola di direzione aziendale e cultura manageriale dell'Università - il DEVO Lab, dedicato allo studio e ricerca dell'impatto delle tecnologie digitali sui modelli di business, sulle organizzazioni, sul conto economico e sul valore delle aziende. È anche professore alla Sda di Sistemi Informativi. In questo periodo è attivo in diverse start-up quale presidente di Nozomi Networks SA, consigliere di amministrazione di Cynny S.p.A e consigliere di amministrazione della P&R Foundation. Ha operato come advisor per la strategia ICT di alcune grandi aziende nazionali e multinazionali.