Piaggio Aero, al via acquisizione da parte della società turca Baykar

La società turca Baykar acquisisce Piaggio Aerospace, azienda italiana di progettazione, costruzione e supporto di velivoli e motori aeronautici in amministrazione straordinaria da dicembre 2018. Ad annunciarlo è il ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha autorizzato i commissari straordinari di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation a procedere con la cessione di tutti i complessi aziendali condotti alla società turca, specializzata in veicoli aerei senza pilota e tecnologie aerospaziali avanzate.

La nota della società turca

"Con una visione condivisa e un impegno comune, lavoreremo per preservare l'identità storica di Piaggio, potenziarne la capacità produttiva e favorire la crescita dell'occupazione in Italia, unendo innovazione e rispetto per le radici". Lo ha affermato, in un messaggio su X scritto in italiano, Haluk Bayraktar, direttore generale della Baykar - leader nello sviluppo e produzione di sistemi uav (veicoli aerei senza pilota) e tecnologie aerospaziali avanzate - commentando l'acquisizione di Piaggio Aerospace da parte della sua azienda, dopo che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato i commissari straordinari di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation a procedere con la cessione di tutti i complessi aziendali condotti alla società turca. "Al futuro comune delle nostre due nazioni nell'aviazione e nell'amicizia", è invece il commento, sempre in italiano su X, di Selcuk Bayraktar, fratello di Haluk e presidente del consiglio di amministrazione della Baykar, nonché genero del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo avere sposato nel 2016 la figlia del capo di Stato, Sumeyye. Fondata nel 1986 da Ozdemir Bayraktar, padre di Haluk e Selcuk, Baykar è un'azienda privata turca attiva nel settore della Difesa che negli ultimi anni ha avuto un crescente successo soprattutto nella produzione di droni, arrivando ad essere tra le 10 società turche che esportano di più all'estero, totalizzando lo scorso anno 1 miliardo e 766 milioni di dollari in esportazioni. Il presidente Erdogan regolarmente loda l'operato della Baykar, ritenendola un fiore all'occhiello della produzione industriale turca.