Secondo quanto previsto dal Decreto Semplificazioni chi non adempie rischia una sanzione da circa 200 fino a 2.064 euro per le società e da 30 a circa 1.500 euro per le imprese individuali. Inoltre, sempre per chi non provvede all'apertura di un indirizzo di posta certificata, è prevista l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale da parte della Camera di Commercio