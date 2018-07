Gianfranco Battisti, manager di lungo corso tra Fs e turismo

Ferrovie, turismo, un avvio di carriera in Fiat e un fortissimo radicamento nella sua Fiuggi. Il nuovo amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Gianfranco Battisti, conta 20 anni di esperienza nelle società del Gruppo dove è entrato nel 1998 come Responsabile Marketing Operativo e Yield Management del Prodotto Notte, dopo un'esperienza di quasi 10 anni nel gruppo Fiat, per poi assumere vari incarichi tra i quali quello di direttore Marketing/Commerciale.

Dalla divisione passeggeri ad amministratore delegato di Fs sistemi urbani



Dal 2009 a febbraio 2017 è stato il direttore della Divisione passeggeri nazionale e internazionale e dell'Alta Velocità di Trenitalia per poi diventare amministratore delegato di Fs sistemi urbani, il potente braccio del real estate del Gruppo, incarico che ha mantenuto fino ad oggi. Battisti ha fatto parte, inoltre, del Comitato Gestionale e Accoglienza del Giubileo 2000, e referente per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sia per EXPO 2015 che per il Giubileo 2016.

In Federturismo

Dal 2016 è il presidente nazionale di Federturismo, l'associazione che riunisce le imprese del settore di Confindustria. Molto attivo nella vita della sua Fiuggi sul cui rilancio si è speso parecchio, viene definito politicamente di centro e uomo di equilibrio. Come presidente di Federturismo aveva di recente plaudito alla scelta del nuovo governo di affidare il dicastero del Turismo a Centinaio "un Ministro con una preziosa esperienza nel settore e profondo conoscitore di tutte le problematiche che lo caratterizzano".