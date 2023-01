Conguaglio IRPEF in busta paga di dicembre, cose da sapere

Come spiega lavoroediritti.com, “su quanto percepito nel corso di ciascun anno solare o periodo d’imposta (1 gennaio – 31 dicembre) il dipendente deve pagare delle ‘tasse’. Di conseguenza l’ammontare delle imposte definitivo dovuto allo Stato è noto solo in corrispondenza della retribuzione di dicembre"

Nella busta paga di dicembre troveremo il conguaglio IRPEF di fine anno. Vale a dire il ricalcolo definitivo delle imposte che il dipendente deve pagare. Una operazione che serve a stabilire l’ammontare di quanto un lavoratore deve versare all’Erario sulla retribuzione erogata nel corso dell’anno dal datore di lavoro. Ma in cosa consiste questo conguaglio fiscale e come funziona?

Il conguaglio

Come spiega lavoroediritti.com, “su quanto percepito nel corso di ciascun anno solare o periodo d’imposta (1 gennaio – 31 dicembre) il dipendente deve pagare delle ‘tasse’. Di conseguenza l’ammontare delle imposte definitivo dovuto allo Stato è noto solo in corrispondenza della retribuzione di dicembre. Questa operazione di fine anno potrebbe portare ad un rimborso oppure ad una trattenuta nella busta paga di dicembre e di conseguenza la retribuzione potrebbe essere maggiore o inferiore al normale”. Se dalle operazioni di conguaglio emerge che le tasse prelevate nel corso dell’anno al dipendente sono superiori rispetto a quanto effettivamente dovuto, al lavoratore spetta un rimborso nella busta paga di dicembre pari all’importo delle imposte trattenute in più. Se invece dal conguaglio emerge che l’Irpef pagata è inferiore a quella effettivamente dovuta, al dipendente verrà trattenuta in busta paga una somma pari alle tasse non versate.