Credem Euromobiliare Private Asset ed il Fondo Italiano d’Investimento SGR uniscono le loro forze in una partnership con l’obiettivo di offrire ai clienti del Gruppo Credem seguiti da Credem Euromobiliare Private Banking soluzioni di investimento che presentino i più elevati standard di qualità nell’ambito del private equity. L’obiettivo di tale accordo è unire le performance dell’investimento al sostegno al sistema paese ed all'eccellenza manifatturiera italiana per creare valore sostenibile nel tempo per i clienti e per la collettività.

La scelta risponde a precise ragioni di coerenza strategica: affiancare alla conoscenza capillare del territorio e al network proprietario di Credem la forza sistemica, la diversificazione multisettoriale e le relazioni istituzionali di Fondo Italiano, consentendo agli investitori private di accedere a mercati d'eccellenza altrimenti riservati ai soli grandi investitori istituzionali.

"Un passo importante"

Domenico Lombardi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fondo Italiano d’Investimento, ha dichiarato: “con questa partnership compiamo un altro passo importante nel consolidare la nostra piattaforma nazionale del private capital rendendola sempre più capace di collegare il risparmio italiano alle opportunità di crescita della nostra economia. L'accordo con Credem Euromobiliare Private Banking ci consente di ampliare la base degli investitori e di valorizzare una rete profondamente radicata nei territori e vicina alle famiglie imprenditoriali. È un'evoluzione pienamente coerente con il Piano Strategico 2026–2030 di Fondo Italiano: mobilitare nuove risorse, ampliare gli strumenti di investimento e rafforzare la capacità di accompagnare le PMI italiane nei percorsi di crescita, consolidamento e internazionalizzazione. Il nostro obiettivo è contribuire a trasformare il risparmio in capitale per lo sviluppo, generando valore per gli investitori e per il sistema produttivo del Paese”.

Paolo Rizzuti, Direttore generale Credem Euromobiliare Private Asset, ha ricordato che “ci troviamo in un momento storico cruciale in cui il tema del passaggio generazionale è una concreta realtà per le piccole e medie imprese italiane. Affiancare le PMI in questa fase è una priorità strategica, poiché senza un supporto adeguato la ricchezza imprenditoriale rischia di uscire impoverita, con il pericolo concreto che si dissipi parte del grande valore costruito nelle filiere industriali del nostro paese. È tempo di accompagnare con decisione le PMI italiane nei loro progetti di crescita ed evoluzione, traducendo queste opportunità nell’economia reale in valore per i nostri clienti grazie alla possibilità di investire con valutazioni attrattive in eccellenze di mercato con significative potenzialità di crescita”.

Un tour in 8 tappe per i private banker

Il Gruppo Credem punta con decisione sul settore dei private asset anche in ottica di formazione dei propri professionisti. Si è infatti concluso nei giorni scorsi a Milano il ciclo di incontri formativi del Roadshow “Il valore del tempo: Private Asset e relazione con il Cliente”, promosso da Credem Euromobiliare Private Banking insieme a Credem Euromobiliare Private Asset e con la collaborazione dal team di Fondo Italiano. Il tour, in otto tappe dedicate ai private banker da sud a nord a cui hanno partecipato oltre 500 professionisti, ha ripercorso il valore strategico dell'investimento nei mercati privati come leva per sostenere l'eccellenza manifatturiera italiana, proteggere i patrimoni familiari nel lungo periodo e favorire il passaggio generazionale nelle imprese.