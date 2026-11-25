L'intesa prevede l'estensione della base di esuberi su base volontaria e, comunque, la soppressione di alcune funzioni che renderà necessaria la riqualificazione di un certo numero di addetti. L'ipotesi di accordo, che sarà sottoposta ai lavoratori in assemblea il primo dicembre, comporta l'annullamento dello sciopero che era stato proclamato per la giornata di domani. L'ipotesi di accordo prevede uscite volontarie incentivate per 79 lavoratori, rispetto ai 70 inizialmente previsti, e, per i restanti la possibilità di trovare ricollocazione all'interno dell'azienda in mansioni e posizioni diverse.

L'intervento del presidente dell'azienda

Secondo una nota diffusa dall'azienda è stato decisivo l'intervento del presidente di San Benedetto, Enrico Zoppas, che "ha consentito di superare lo stallo" della trattativa con i sindacato.

"L'azienda - si legge nel testo - aveva già individuato soluzioni che avrebbero consentito di ridurre ulteriormente l'impatto occupazionale del piano ma la trattativa si era bloccata in un confronto fermo tra direzione aziendale e organizzazioni sindacali". La direzione "ha comunicato alle organizzazioni sindacali la disponibilità dell'azienda a garantire la continuità occupazionale attraverso il recupero anche di quei lavoratori per i quali non si era trovato l'accordo. Una scelta - è inoltre sottolineato - che comporta un ulteriore impegno economico e organizzativo, maturata nella consapevolezza della responsabilità sociale di San Benedetto, del suo storico legame con il territorio e della volontà di tutelare i lavoratori e le loro famiglie". Il raggiungimento dell'intesa, è tuttavia rimarcato, "non modifica tuttavia le condizioni economiche e industriali che hanno reso necessaria la riorganizzazione, che proseguirà attraverso una revisione dell'assetto aziendale, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità delle attività produttive nel lungo periodo".