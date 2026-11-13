Per quanto riguarda invece le categorie ammesse, il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa è riservato ad alcune specifiche persone: alle “giovani coppie coniugate o conviventi il cui nucleo familiare sia stato costituito da almeno due anni e in cui almeno uno dei componenti non abbia compiuto trentasei anni”, a “nuclei familiari monogenitoriali con figli minori”, a “conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari”, e a “giovani che non abbiano compiuto trentasei anni”. Inoltre possono richiedere la garanzia pubblica anche “nuclei familiari con tre figli di età inferiore a ventuno anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro annui; nuclei familiari con quattro figli di età inferiore a ventuno anni e con ISEE non superiore a 45.000 euro annui; nuclei familiari con cinque o più figli di età inferiore a ventuno anni e con ISEE non superiore a 50.000 euro annui”.

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