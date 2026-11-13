Manovra 2027, fondo mutui prima casa prorogato fino al 2029: ecco cosa cambiaEconomia
Introduzione
La Legge di Bilancio per il 2027 interviene sulle garanzie pubbliche per l’acquisto di una casa per i giovani: infatti, come annunciato dal presidente di Consap Sestino Giacomoni, “nella manovra 2027 il finanziamento del Fondo Mutui Prima Casa gestito da Consap viene prorogato per altri tre anni fino al 2029. È una buona notizia perché prima la garanzia dell'80% scadeva alla fine di ogni anno. Questo governo invece già nel 2025 aveva concesso una proroga triennale (2025/2027) e ora prosegue lungo quella strada per altri tre anni (2027/2029). In questo modo i giovani sanno che avranno la possibilità di accedere alla garanzia Consap anche per gli anni futuri".
Quello che devi sapere
Cos’è il Fondo mutui prima casa
A spiegare che cosa è il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa è la stessa Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - sul sito sito, in cui è riportato che questo strumento “agevola il rapporto tra il cittadino e la banca, offrendo una garanzia pubblica sui mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale”. È stato introdotto a partire dal 2014 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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L’importo massimo del finanziamento
Il Fondo Prima Casa, spiega ancora la Consap, “è rivolto ai cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo” anche se questi dovessero trovarsi all’estero. È però “fatta eccezione per gli immobili acquisiti per successione a causa di morte, anche in comunione con altri successori concessi in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli”. Il Fondo Prima Casa può essere richiesto per un finanziamento massimo di 250mila euro.
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Chi può accedere al Fondo
Per quanto riguarda invece le categorie ammesse, il Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa è riservato ad alcune specifiche persone: alle “giovani coppie coniugate o conviventi il cui nucleo familiare sia stato costituito da almeno due anni e in cui almeno uno dei componenti non abbia compiuto trentasei anni”, a “nuclei familiari monogenitoriali con figli minori”, a “conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari”, e a “giovani che non abbiano compiuto trentasei anni”. Inoltre possono richiedere la garanzia pubblica anche “nuclei familiari con tre figli di età inferiore a ventuno anni e con ISEE non superiore a 40.000 euro annui; nuclei familiari con quattro figli di età inferiore a ventuno anni e con ISEE non superiore a 45.000 euro annui; nuclei familiari con cinque o più figli di età inferiore a ventuno anni e con ISEE non superiore a 50.000 euro annui”.
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Le garanzie per persone con disabilità
Di recente il governo è intervenuto per ampliare le categorie ammesse al Fondo: dal 3 agosto 2026 infatti possono accedere alla garanzia pubblica anche “le persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104” e “i componenti di un nucleo familiare al quale appartenga da almeno due anni un familiare convivente, figlio, figlia, fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata”.
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La garanzia offerta dal Fondo
Per quanto riguarda la garanzia offerta dal Fondo, questa è ordinariamente “nella misura del 50% della quota capitale del finanziamento”. Invece “per le persone con disabilità permanente e per i componenti dei nuclei familiari sopra indicati, la garanzia è riconosciuta nella misura del 50% della quota capitale del finanziamento” e “nella misura dell’80% della quota capitale, qualora il richiedente abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui”. Invece per le altre categorie prioritarie “la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia nel caso di mutui di importo superiore all’80% del prezzo di acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, e nel rispetto dei limiti ISEE previsti”.
Quali immobili possono avere la garanzia
Per quanto riguarda le caratteristiche dell’immobile da acquistare tramite finanziamento garantito, questo deve “essere destinato ad abitazione principale del mutuatario”. Inoltre la casa “non deve appartenere alle categorie catastali A/1, abitazioni di tipo signorile, A/8, ville, e A/9, castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico” e “non deve possedere le caratteristiche di lusso” stabilite dalla legge.
Come presentare la domanda
Invece per quanto concerne la presentazione della domanda, “la richiesta di accesso alla garanzia deve essere presentata direttamente a una banca o a un intermediario finanziario aderente all’iniziativa, contestualmente alla domanda di mutuo”. In ogni caso viene specificato che la concessione del mutuo rimane a discrezione delle valutazioni di banche o intermediari finanziari. Inoltre “non è possibile accedere alla garanzia per un finanziamento destinato esclusivamente alla ristrutturazione dell’immobile, senza il contestuale acquisto”.
Cosa succede in caso di inadempimento
Infine Consap sottolinea che “in caso di inadempimento del mutuatario, il Fondo interviene liquidando alla banca l’importo dovuto nei limiti della garanzia concessa”. Tuttavia a “seguito della liquidazione, il Fondo acquisisce il diritto di recuperare nei confronti del mutuatario le somme corrisposte alla banca. Il mutuatario resta pertanto obbligato alla restituzione integrale degli importi pagati dal Fondo, il cui recupero può essere effettuato anche mediante iscrizione a ruolo”.
Le risorse stanziate dal governo
Tornando alla proroga fino al 2029 della misura, Sestino Giacomoni ha aggiunto: "Dal suo insediamento l'attuale Governo ha stanziato circa 1,5 miliardi di euro, consentendo l'erogazione di oltre 280 mila mutui, per un totale di 34 miliardi di euro di finanziamenti concessi. Le recenti modifiche normative introdotte hanno riportato il Fondo Casa ad essere uno strumento per giovani coppie ed hanno esteso la garanzia alle persone con disabilità permanenti e alle loro famiglie. Per le famiglie numerose la garanzia può arrivare fino al 90%".
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