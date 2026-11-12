Il Digital Fairness Act è stato presentato dalla Commissione Ue. L’obiettivo del provvedimento è quello di garantire ai consumatori online le stesse tutele che esistono già nel mondo offline. Su questa scia, il Dfa introduce alcune novità per una maggiore trasparenza e per contrastare quelle pratiche che sul web spingono gli utenti a spendere più di quanto previsto e a volte in modo non consapevole. Le misure, secondo quanto emerso, potrebbero generare risparmi fino a 13,7 miliardi di euro l'anno per i consumatori europei.

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