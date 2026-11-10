Ddl concorrenza, dai saldi al telemarketing: gli emendamenti e le possibili novitàEconomia
Introduzione
Dallo stop alle telefonate commerciali alla proroga delle tutele graduali per l'elettricità, passando per gli sconti prima dei saldi, i tempi di risposta dei call center e il diritto alla doggy bag. Sono alcune delle modifiche proposte al ddl Concorrenza, attualmente all'esame della Camera dei deputati.
Quello che devi sapere
Telemarketing, ipotesi di divieto generalizzato
Tra gli emendamenti c'è un nuovo tentativo di contrastare le chiamate pubblicitarie indesiderate: diversi parlamentari della maggioranza hanno infatti proposto di ampliare le restrizioni attualmente previste per la vendita telefonica di contratti relativi alle forniture di luce e gas.
Due emendamenti firmati da Lega e Forza Italia chiedono di intervenire sul Codice del consumo, introducendo il blocco delle comunicazioni commerciali telefoniche, compresi i messaggi, finalizzate a proporre o concludere contratti di qualsiasi genere. Altre iniziative legislative, sostenute da Lega, Fratelli d'Italia e Italia Viva, prevedono invece una soluzione più circoscritta, estendendo il divieto anche al settore delle telecomunicazioni.
Per approfondire: Ddl Concorrenza, via libera del governo: le novità su distributori di benzina e RC auto
Call center, risposta di un operatore entro 150 secondi
Tempi più brevi per ricevere assistenza telefonica e ottenere una soluzione alle segnalazioni presentate dai consumatori. È quanto prevede un emendamento di Fratelli d'Italia al disegno di legge sulla concorrenza, che punta a introdurre scadenze precise per le aziende. In particolare, i servizi di assistenza telefonica dovrebbero assicurare il contatto con un operatore umano entro 150 secondi dall'inizio della chiamata, evitando agli utenti attese prolungate. La proposta stabilisce inoltre un termine massimo di 30 giorni lavorativi entro il quale le imprese sarebbero obbligate a risolvere reclami e richieste di assistenza.
Per approfondire: Domani in sciopero i Call Center, "Crisi grave e rischi da IA"
Sconti nei negozi anche prima dei saldi
Eliminare i vincoli che impediscono ai commercianti di proporre offerte e ribassi sui prodotti nel periodo precedente ai saldi stagionali: questo è uno dei temi più presenti tra gli emendamenti dei diversi schieramenti politici. Le modifiche puntano a consentire agli esercizi commerciali di organizzare iniziative promozionali senza dover rispettare particolari intervalli temporali. A sostenere la proposta sono parlamentari della Lega e del Movimento 5 Stelle, insieme a Luigi Marattin del gruppo Misto e Fabrizio Benzoni di Azione. La liberalizzazione non convince però Federazione Moda Italia-Confcommercio, secondo cui l'eliminazione delle restrizioni rischierebbe di creare confusione tra i consumatori, senza garantire condizioni di concorrenza equilibrate tra piccoli negozi e grandi gruppi della distribuzione.
Bollette, tutele graduali fino al 2028
Tra le novità spunta anche un ulteriore anno di permanenza nel servizio a tutele graduali per i clienti domestici interessati dal regime transitorio dell'elettricità. La proroga dal 31 marzo 2027 al 31 marzo 2028, proposta dai relatori, riguarderebbe tutti gli utenti domestici coinvolti, compresi quelli vulnerabili, con l'obiettivo di favorire il passaggio al mercato libero in una fase ancora caratterizzata dall'instabilità dei prezzi energetici. I consumatori conserverebbero comunque la possibilità di sottoscrivere un contratto nel mercato libero in qualsiasi momento, senza dover attendere la nuova scadenza.
Ristoranti, torna la proposta sulla doggy bag
Consentire ai clienti di portare a casa gli alimenti e le bevande acquistati al ristorante ma non consumati, riconoscendo espressamente questa possibilità come un diritto. La misura, inizialmente prevista in una versione preliminare del ddl Concorrenza e successivamente esclusa dal testo approvato dal Consiglio dei ministri, viene riproposta dalla Lega attraverso un emendamento firmato da Andreuzza, Di Mattina e Toccalini. La modifica chiede ai ristoratori e agli altri esercizi che somministrano cibi e bevande di agevolare l'asporto dei prodotti già pagati, compatibilmente con le esigenze organizzative delle attività e con gli obblighi igienico-sanitari. La finalità è ridurre gli sprechi alimentari, incentivando comportamenti più sostenibili.
Centri storici, nuove regole per le attività commerciali
Maggiore autonomia ai Comuni per preservare l'identità delle aree più caratteristiche delle città e contrastare il deterioramento del tessuto commerciale. È l'obiettivo di una proposta della Lega, che prevede la possibilità per le amministrazioni locali di individuare specifiche zone dei centri storici nelle quali introdurre disposizioni particolari per gli esercizi commerciali. Le restrizioni avrebbero lo scopo di evitare fenomeni di degrado e incuria, salvaguardando il valore tradizionale dei quartieri e favorendo la tutela delle attività artigianali. Le amministrazioni potrebbero quindi stabilire requisiti differenziati per le imprese presenti nelle aree interessate.
Frequenze, esenzioni più lunghe sui contributi
Tra le modifiche al ddl figura anche un intervento della Lega relativo ai costi legati all'impiego delle frequenze e dello spettro elettromagnetico. La proposta punta a raddoppiare la durata dell'esenzione dal versamento dei contributi previsti per il loro utilizzo, portandola dagli attuali cinque anni a dieci. Se approvata, la disposizione consentirebbe ai soggetti interessati di beneficiare di un periodo più lungo senza gli oneri economici contemplati dalla normativa vigente.
Dagli esercizi commerciali all'energia, le proposte di Azione
Sono 23 gli emendamenti al ddl presentati da Fabrizio Benzoni, deputato di Azione, in Commissione Attività produttive alla Camera. Le proposte mirano a ridurre gli ostacoli alla competitività delle imprese, a partire dal commercio, con misure per riequilibrare il rapporto tra negozi tradizionali e piattaforme online. Oltre alla revisione dei vincoli sulle vendite promozionali, si punta a semplificare le procedure per modificare le categorie di prodotti commercializzati. Per la distribuzione dei carburanti, Benzoni propone criteri uniformi per il rilascio delle autorizzazioni e regole più snelle per trasferire gli impianti. Nel settore energetico, gli interventi riguardano il potenziamento delle infrastrutture di ricarica elettrica, gli investimenti e una maggiore trasparenza delle bollette. Altre modifiche puntano a rafforzare gli strumenti dell'Antitrust contro gli abusi di potere economico, soprattutto nei mercati caratterizzati dal controllo di dati e infrastrutture strategiche. Completano il pacchetto una revisione della disciplina dei centri di elaborazione dati attivi nella gestione del personale e una riforma del compenso per copia privata, per rendere più equa la distribuzione delle risorse ai titolari dei diritti.
Per approfondire: Decreto Bollette, via libera del Cdm: taglio al costo dell'energia per famiglie e imprese