Consentire ai clienti di portare a casa gli alimenti e le bevande acquistati al ristorante ma non consumati, riconoscendo espressamente questa possibilità come un diritto. La misura, inizialmente prevista in una versione preliminare del ddl Concorrenza e successivamente esclusa dal testo approvato dal Consiglio dei ministri, viene riproposta dalla Lega attraverso un emendamento firmato da Andreuzza, Di Mattina e Toccalini. La modifica chiede ai ristoratori e agli altri esercizi che somministrano cibi e bevande di agevolare l'asporto dei prodotti già pagati, compatibilmente con le esigenze organizzative delle attività e con gli obblighi igienico-sanitari. La finalità è ridurre gli sprechi alimentari, incentivando comportamenti più sostenibili.