Domani in sciopero i Call Center, "Crisi grave e rischi da IA"

Domani sciopero generale del settore Call Center Crm/Bpo. Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc hanno proclamato la giornata di protesta per richiamare l'attenzione delle istituzioni e del governo sulla grave crisi che sta investendo il comparto, che nel territorio siciliano ha conseguenze particolarmente preoccupanti, con migliaia di posti di lavoro a rischio. Un sit-in si svolgerà a Palermo a partire dalle 9,30 in Prefettura. Una crisi che va avanti da anni, con compressione dei costi, dumping salariale, gare d'appalto al massimo ribasso e totale assenza di una strategia industriale. A rendere ancora più preoccupante questo scenario per i sindacati è l'impatto della transizione digitale e dell'Intelligenza Artificiale. "Innovazioni che - affermano Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc - potrebbero rappresentare un'opportunità di sviluppo ma che rischiano, in assenza di regole e di una governance condivisa, di trasformarsi in strumenti di riduzione del personale, senza adeguati percorsi di formazione, riqualificazione e tutela occupazionale. Non possiamo accettare che il costo della trasformazione tecnologica venga scaricato esclusivamente sulle lavoratrici e sui lavoratori". Le segreterie territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc ritengono che la crisi del settore non possa essere affrontata attraverso interventi emergenziali o con ammortizzatori sociali temporanei. "E' necessaria - sostengono - una strategia industriale complessiva che riconosca il valore del comparto, che tuteli i livelli occupazionali e salariali e che garantisca prospettive concrete a migliaia famiglie di onesti lavoratori". I sindacati chiedono al governo l'immediata convocazione di un tavolo nazionale di crisi del settore Call Center Crm/Bpo, "affinché vengano individuate e attuate misure strutturali per governare la transizione tecnologica, contrastare il dumping contrattuale e salvaguardare il futuro occupazionale dell'intero comparto". Al prefetto di Palermo, al quale è stato chiesto un incontro, le organizzazioni sindacali rappresenteranno i rischi della grave crisi del comparto in Sicilia, con le sue possibili ricadute occupazioni ed economiche. "Al prefetto chiediamo farsi interprete delle preoccupazioni delle migliaia di lavoratrici e lavoratori coinvolti e di rappresentare al governo nazionale l'urgenza di un intervento concreto, attraverso la convocazione di un tavolo nazionale di crisi che possa individuare soluzioni a garanzia dei posti di lavoro".