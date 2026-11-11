Presentato dalla Commissione europea il regolamento per la tutela dei consumatori online, Digital Fairness Act (Dfa). Il testo prevede più trasparenza sui contenuti sponsorizzati e lo stop alla pubblicità personalizzata e ai prezzi più alti rivolti a minori e consumatori vulnerabili

Più trasparenza sui contenuti sponsorizzati degli influencer e stop alla pubblicità personalizzata e ai prezzi più alti rivolti a minori e consumatori vulnerabili. Sono alcune delle novità previste dal Digital Fairness Act (Dfa), il regolamento per la tutela dei consumatori online presentato dalla Commissione europea. La proposta punta a rendere riconoscibili i contenuti commerciali sui social network. Gli influencer dovranno indicare chiaramente quando vengono pagati per promuovere un prodotto, senza presentare pubblicità e sponsorizzazioni come consigli o esperienze personali.

Gli obblighi riguarderanno anche marchi e agenzie

Non potranno inoltre promuovere prodotti pericolosi, vietati dalla normativa o presentati come adatti ai minori quando non lo sono. Gli obblighi riguarderanno anche marchi e agenzie, chiamati a verificare il rispetto delle regole da parte dei creator. Il Dfa interviene anche sulla pubblicità mirata e sui prezzi personalizzati. I divieti già previsti dalla legge sui servizi digitali (Dsa) per le piattaforme online, che impediscono di rivolgere pubblicità personalizzata ai minori o basata su dati sensibili, saranno estesi a tutti i siti web e alle applicazioni. Inoltre, le aziende non potranno proporre prezzi personalizzati più elevati a minori e consumatori vulnerabili, sfruttando le loro caratteristiche o condizioni personali.

Nuovi limiti per le piattaforme digitali

Tra le novità anche la previsione di più controllo agli utenti sulle funzionalità delle piattaforme digitali che incentivano un uso eccessivo o compulsivo dei servizi online. La proposta consentirà ai consumatori di disattivare alcune funzionalità progettate per trattenere gli utenti sulle piattaforme, come la riproduzione automatica dei video e le notifiche non direttamente legate alla loro attività. Nel mirino anche i promemoria persistenti, che incoraggiano a tornare continuamente sui servizi digitali. Il provvedimento punta inoltre a contrastare le pratiche che incentivano una spesa eccessiva o compulsiva. In particolare, prevede il divieto per i minori di funzionalità simili al gioco d'azzardo, come i sistemi 'pay-to-win' e 'pay-to-progress', che permettono di avanzare o ottenere vantaggi nei giochi attraverso pagamenti.