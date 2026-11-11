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Influencer, arriva la stretta dell'Ue: stop alla pubblicità nascosta. Cosa cambia

Economia

Presentato dalla Commissione europea il regolamento per la tutela dei consumatori online, Digital Fairness Act (Dfa). Il testo prevede più trasparenza sui contenuti sponsorizzati e lo stop alla pubblicità personalizzata e ai prezzi più alti rivolti a minori e consumatori vulnerabili

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Più trasparenza sui contenuti sponsorizzati degli influencer e stop alla pubblicità personalizzata e ai prezzi più alti rivolti a minori e consumatori vulnerabili. Sono alcune delle novità previste dal Digital Fairness Act (Dfa), il regolamento per la tutela dei consumatori online presentato dalla Commissione europea. La proposta punta a rendere riconoscibili i contenuti commerciali sui social network. Gli influencer dovranno indicare chiaramente quando vengono pagati per promuovere un prodotto, senza presentare pubblicità e sponsorizzazioni come consigli o esperienze personali. 

Gli obblighi riguarderanno anche marchi e agenzie

Non potranno inoltre promuovere prodotti pericolosi, vietati dalla normativa o presentati come adatti ai minori quando non lo sono. Gli obblighi riguarderanno anche marchi e agenzie, chiamati a verificare il rispetto delle regole da parte dei creator. Il Dfa interviene anche sulla pubblicità mirata e sui prezzi personalizzati. I divieti già previsti dalla legge sui servizi digitali (Dsa) per le piattaforme online, che impediscono di rivolgere pubblicità personalizzata ai minori o basata su dati sensibili, saranno estesi a tutti i siti web e alle applicazioni. Inoltre, le aziende non potranno proporre prezzi personalizzati più elevati a minori e consumatori vulnerabili, sfruttando le loro caratteristiche o condizioni personali.

 

Nuovi limiti per le piattaforme digitali

Tra le novità anche la previsione di più controllo agli utenti sulle funzionalità delle piattaforme digitali che incentivano un uso eccessivo o compulsivo dei servizi online. La proposta consentirà ai consumatori di disattivare alcune funzionalità progettate per trattenere gli utenti sulle piattaforme, come la riproduzione automatica dei video e le notifiche non direttamente legate alla loro attività. Nel mirino anche i promemoria persistenti, che incoraggiano a tornare continuamente sui servizi digitali. Il provvedimento punta inoltre a contrastare le pratiche che incentivano una spesa eccessiva o compulsiva. In particolare, prevede il divieto per i minori di funzionalità simili al gioco d'azzardo, come i sistemi 'pay-to-win' e 'pay-to-progress', che permettono di avanzare o ottenere vantaggi nei giochi attraverso pagamenti. 

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