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Banco BPM e Credit Agricole verso possibile fusione: trattative in corso

Economia
©IPA/Fotogramma

Lo si legge in una nota. L'entità risultante dalla fusione sarebbe incentrata su Banco Bpm e continuerebbe a essere quotata alla Borsa di Milano

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Crédit Agricole ha proposto a Banco Bpm di avviare trattative relative a una fusione tra Banco Bpm e Crédit Agricole Italia.

Lo si legge in una nota. L'entità risultante dalla fusione sarebbe incentrata su Banco Bpm e continuerebbe a essere quotata alla Borsa di Milano. Il gruppo francese piega che quella verso il Banco Bpm è una "proposta amichevole", "sottoposta alla valutazione del consiglio di amministrazione" di Piazza Meda, e "rappresenta una naturale estensione della partnership di lungo periodo tra Banco Bpm e Credit Agricole e della fiducia reciproca instauratasi tra i due gruppi.

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