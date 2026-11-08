Via libera della Consob all'offerta di Intesa Sanpaolo per Mps

Il periodo di adesione all'offerta, concordato con Borsa Italiana, previa pubblicazione del documento di offerta, avrà inizio del 24 novembre 2026 e terminerà il 22 gennaio 2027, salvo proroghe

La Consob ha approvato il documento di offerta e il prospetto relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo per Monte dei Paschi di Siena. Il periodo di adesione all'offerta, concordato con Borsa Italiana, previa pubblicazione del documento di offerta, avrà inizio del 24 novembre 2026 e terminerà il 22 gennaio 2027, salvo proroghe.