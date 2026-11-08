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Via libera della Consob all'offerta di Intesa Sanpaolo per Mps

Economia
Foto Ansa/IPA

Il periodo di adesione all'offerta, concordato con Borsa Italiana, previa pubblicazione del documento di offerta, avrà inizio del 24 novembre 2026 e terminerà il 22 gennaio 2027, salvo proroghe

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La Consob ha approvato il documento di offerta e il prospetto relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa Sanpaolo per Monte dei Paschi di Siena. Il periodo di adesione all'offerta, concordato con Borsa Italiana, previa pubblicazione del documento di offerta, avrà inizio del 24 novembre 2026 e terminerà il 22 gennaio 2027, salvo proroghe. 

In caso di avveramento delle condizioni di efficacia, ovvero di rinuncia delle stesse, a seconda del caso, e di conseguente perfezionamento dell'Opas, il 29 gennaio 2027, salvo proroghe del periodo di adesione, Intesa riconoscerà a ciascun azionista di Mps che abbia aderito all'Offerta un corrispettivo unitario pari a 1,250 euro e 1,664 nuove azioni per ciascun titolo del Monte portato in adesione all'Opas. Intesa Sanpaolo renderà nota la pubblicazione del documento di offerta e del prospetto attraverso un comunicato. 

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