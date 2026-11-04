È stata raggiunta l'intesa sul nuovo piano industriale di Electrolux che prevede oltre 100 milioni di euro di investimenti e una produzione di circa 3,2 milioni di pezzi annui a fine piano, confermando il ruolo strategico degli stabilimenti italiani. Rispetto ai 1.719 esuberi inizialmente annunciati dall'azienda, il nuovo piano prevede un massimo di 902 uscite da gestire esclusivamente su base volontaria e incentivata, con il sostegno degli ammortizzatori sociali. Lo annuncia una nota del Mimit. "Abbiamo raggiunto l'obiettivo: un accordo che tutela i lavoratori e salvaguarda tutti gli stabilimenti di Electrolux in Italia, con oltre 100 milioni di euro di investimenti per garantire prospettive produttive di lungo periodo", ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Confermati gli investimenti previsti

L'intesa sul nuovo piano industriale è arrivata al termine di 30 ore di confronto serrato al Mimit con l'azienda e le organizzazioni sindacali, iniziato ieri e proseguito senza sosta anche durante la notte. Sul piano produttivo, a Porcia si amplia il portafoglio prodotti, consolidando le produzioni di lavatrici e lavasciuga su entrambe le piattaforme. Confermati anche gli investimenti e le prospettive produttive degli stabilimenti di Susegana, Solaro e Forlì. Per Cerreto d'Esi è previsto il mantenimento della produzione, con volumi in linea con quelli attuali e con la media degli ultimi anni, fino all'individuazione di una soluzione di reindustrializzazione a tutela dei 149 lavoratori.

Soddisfazione da parte del governo

Il ministero del Lavoro sarà coinvolto per individuare gli ammortizzatori sociali più adeguati, affiancati da percorsi di formazione e riqualificazione professionale. L'intesa, si legge nella nota "è anche il frutto della battaglia condotta dal Governo in Europa a difesa del settore dell'elettrodomestico. Con il non-paper sostenuto da Francia, Germania, Polonia, Spagna e Slovacchia, l'Italia ha chiesto un piano europeo per il comparto, a tutela delle produzioni dalla concorrenza sleale e a sostegno degli investimenti". La disponibilità della Commissione ad agire su queste proposte ha contribuito a riaprire il confronto con Electrolux su nuove basi e a creare le condizioni per la revisione del piano industriale. "Difendere il lavoro significa creare le condizioni perché le imprese continuino a produrre e investire in Italia. È quanto ha fatto il nostro Governo con Electrolux ed è ciò che chiediamo all'Europa per l'intero settore: ora agli impegni della Commissione devono seguire misure concrete", ha sottolineato Urso. "Sono soddisfatto che finalmente si sia chiuso l'accordo con. La mediazione trovata dopo mesi di trattative è molto buona perché il passaggio dagli esuberi previsti ad un numero nettamente inferiore di uscite volontarie e incentivate ha permesso di evitare quello che sarebbe stato un vero e proprio disastro sociale", ha dichiarato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.