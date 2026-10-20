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Le scorte di gas al 90% in Italia con 10 giorni d'anticipo

Economia
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La media europea è del 74,5%. "Questo risultato - dice l'amministratore delegato di Snam Agostino Scornajenchi - conferma l'efficacia delle attività svolte dalle istituzioni e dagli operatori di sistema e la solidità del modello nazionale di sicurezza energetica, consentendo all'Italia di centrare con anticipo gli obiettivi previsti dal quadro regolatorio europeo"

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L'Italia raggiunge l'obiettivo del 90% di riempimento degli stoccaggi gas con dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio della stagione invernale, a fronte di una media europea del 74,5%.

"Questo risultato - commenta l'amministratore delegato di Snam Agostino Scornajenchi - conferma l'efficacia delle attività svolte dalle istituzioni e dagli operatori di sistema e la solidità del modello nazionale di sicurezza energetica, consentendo all'Italia di centrare con anticipo gli obiettivi previsti dal quadro regolatorio europeo".

"Lo stoccaggio - prosegue Scornajenchi -  è una condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per rafforzare la resilienza del sistema gas e la capacità del Paese di affrontare la stagione invernale con un elevato livello di riserve, a garanzia degli approvvigionamenti e a beneficio di famiglie e imprese". Secondo il manager lo stoccaggio di gas naturale rappresenta un "fattore determinante per la copertura della domanda invernale" e consente di "attenuare le tensioni sui prezzi connesse alle tensioni in Medio Oriente". L'Italia, con 13 siti di stoccaggio, dispone di circa 1/6 della capacità di complessiva a livello europeo.

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