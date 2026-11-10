Mercoledì 11 novembre 2026 è in programma una nuova asta di BOT annuali, con un'offerta del Ministero dell'Economia e delle Finanze fino a 8,5 miliardi di euro. Il collocamento riguarda un Buono ordinario del Tesoro della durata di 364 giorni, con emissione prevista per il 13 novembre 2026 e scadenza il 12 novembre 2027. L'operazione si inserisce nel calendario delle aste dei titoli di Stato di novembre e coincide con il rimborso di BOT annuali per un importo complessivo di 8,5 miliardi di euro. Il rendimento del nuovo titolo sarà determinato soltanto al termine dell'asta.

Asta BOT dell'11 novembre, caratteristiche e scadenze

Il Tesoro offrirà una prima tranche del nuovo BOT annuale, identificato dal codice ISIN IT0005744930. Il titolo avrà una durata di 364 giorni e sarà regolato il 13 novembre, data dalla quale decorrerà anche il periodo di investimento. La scadenza è fissata al 12 novembre 2027. È inoltre previsto un collocamento supplementare riservato agli operatori specialisti, pari al 10% dell'importo offerto, per un massimo di 850 milioni di euro. Non è invece prevista l'emissione di BOT trimestrali, in assenza di specifiche esigenze di cassa.

Quanto rende il nuovo BOT annuale

Il rendimento effettivo sarà noto soltanto dopo l'asta dell'11 novembre e dipenderà dal prezzo di aggiudicazione. Come tutti i Buoni ordinari del Tesoro, anche il nuovo titolo non prevede il pagamento di cedole periodiche: il guadagno deriva dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore nominale rimborsato alla scadenza. Come riferimento, nell'asta del 9 ottobre il BOT annuale aveva registrato un rendimento lordo del 3,175%. Per il nuovo collocamento le stime indicano un rendimento intorno al 3,15% lordo, ma si tratta di una previsione che potrà essere confermata o modificata dall'esito dell'operazione.

Come partecipare all'asta e quando prenotare

I risparmiatori possono sottoscrivere i BOT attraverso banche, uffici postali e intermediari finanziari autorizzati, anche tramite i servizi di home banking che prevedono questa possibilità. Il termine per le prenotazioni è fissato a martedì 10 novembre, mentre l'asta riservata agli operatori si svolgerà il giorno successivo. L'investimento minimo è di 1.000 euro nominali, con possibilità di sottoscrivere multipli di tale importo. Per i BOT annuali la commissione massima applicabile dagli intermediari è dello 0,15%. I rendimenti sono soggetti alla tassazione agevolata del 12,5% prevista per i titoli di Stato italiani.

Le prossime aste dei titoli di Stato a novembre

Dopo il collocamento dell'11 novembre, il calendario del Tesoro prevede un'asta di BTP a medio-lungo termine il 12 novembre. Seguiranno il 25 novembre l'emissione di BTP Short Term e BTP indicizzati all'inflazione europea, mentre il 26 novembre è in programma una seconda asta BOT. Il mese si concluderà con un nuovo appuntamento dedicato ai BTP a medio-lungo termine, fissato per il 27 novembre. I risultati delle singole operazioni, compresi i rendimenti e gli importi assegnati, saranno comunicati dopo lo svolgimento delle aste.