Conto deposito 2026, quale conviene di più. La classifica Altroconsumo

BBVA offre il 4% lordo annuo per i primi sei mesi sul saldo del conto corrente, fino a 200mila euro. Il vantaggio è la possibilità di utilizzare il denaro senza vincolarlo e di ricevere gli interessi ogni mese. Secondo Altroconsumo, non è necessario accreditare lo stipendio per ottenere il tasso promozionale. L'offerta, nella rilevazione, è sottoscrivibile fino all'11 dicembre 2026. Terminati i primi sei mesi, la remunerazione cambia e viene collegata al tasso sui depositi presso la Banca centrale europea.