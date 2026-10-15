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Unicredit, via libera dalla Bce per l'acquisizione di Commerzbank

Economia
©IPA/Fotogramma

Il completamento di tutti i vari passaggi regolamentari e il soddisfacimento delle condizioni necessarie per completare l'offerta sono previsti verso la fine dell'anno. A quel punto, UniCredit deterrà circa il 50% dei diritti di voto in Commerzbank e potrà assumere il controllo della banca

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La Banca Centrale Europea ha autorizzato Unicredit a superare la soglia del 30% di partecipazione azionaria in Commerzbank e ad aumentare ulteriormente la propria quota, senza limiti massimi. Il completamento dei restanti passaggi regolamentari e il soddisfacimento delle condizioni necessarie per completare l'offerta su Commerzbank sono previsti verso la fine dell'anno. A quel punto, UniCredit dovrebbe detenere circa il 50% dei diritti di voto in Commerzbank e potrebbe assumere il controllo della banca. 

UniCredit: "Tappa fondamentale nell'acquisizione di Commerzbank"

Come riferisce una nota della banca guidata da Andrea Orcel, la decisione rappresenta "una tappa fondamentale nell'acquisizione di Commerzbank, a conferma della valutazione positiva sulla transazione da parte della Bce e della fiducia riposta nei solidi fondamentali di UniCredit e nella sua posizione di forza all'interno del settore bancario europeo". 

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