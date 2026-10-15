Unicredit, via libera dalla Bce per l'acquisizione di Commerzbank

Il completamento di tutti i vari passaggi regolamentari e il soddisfacimento delle condizioni necessarie per completare l'offerta sono previsti verso la fine dell'anno. A quel punto, UniCredit deterrà circa il 50% dei diritti di voto in Commerzbank e potrà assumere il controllo della banca

La Banca Centrale Europea ha autorizzato Unicredit a superare la soglia del 30% di partecipazione azionaria in Commerzbank e ad aumentare ulteriormente la propria quota, senza limiti massimi. Il completamento dei restanti passaggi regolamentari e il soddisfacimento delle condizioni necessarie per completare l'offerta su Commerzbank sono previsti verso la fine dell'anno. A quel punto, UniCredit dovrebbe detenere circa il 50% dei diritti di voto in Commerzbank e potrebbe assumere il controllo della banca.