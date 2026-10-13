All'Assemblea Generale di Assolombarda, al Teatro Dal Verme di Milano, il presidente Alvise Biffi richiama la necessità di accelerare la produttività per sostenere la crescita e i salari. Tra le priorità, intelligenza artificiale, investimenti, costo dell'energia e apertura ai mercati internazionali
Crescita economica, produttività, innovazione tecnologica e competitività internazionale. Sono i principali temi affrontati all'Assemblea Generale 2026 di Assolombarda, intitolata quest'anno Rising Industry. Un confronto tra mondo imprenditoriale e istituzioni, al quale hanno partecipato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.
Al centro della relazione del presidente Alvise Biffi, la necessità di accelerare la crescita dell'economia italiana, superando ritmi ancora insufficienti rispetto ai principali concorrenti internazionali. Per raggiungere questo obiettivo, la priorità è aumentare la produttività delle imprese, condizione fondamentale anche per sostenere salari e occupazione.
L'intelligenza artificiale come leva per la crescita
Una delle principali opportunità individuate da Assolombarda è l'intelligenza artificiale, soprattutto nelle sue applicazioni industriali. Secondo un'indagine realizzata con il Politecnico di Milano su 700 aziende del territorio, il 49% ha già progetti attivi legati all'AI, mentre un ulteriore 18% prevede di adottarla a breve.
La sfida è portare queste tecnologie anche nelle imprese più piccole e nei processi produttivi, dalla robotica alla logistica, fino all'automazione industriale. L'obiettivo indicato da Biffi è trasformare Milano e i territori di Assolombarda in una vera e propria "fabbrica dell'AI".
Energia, investimenti e competitività
Tra le principali criticità per il sistema produttivo resta il costo dell'energia, che continua a penalizzare le imprese italiane rispetto ai concorrenti internazionali. Assolombarda sottolinea la necessità di un mix energetico equilibrato, accompagnato da infrastrutture adeguate e maggiore sicurezza degli approvvigionamenti.
Sul fronte degli investimenti, l'associazione chiede strumenti di politica industriale capaci di sostenere l'innovazione e la digitalizzazione, anche attraverso le misure previste dalla Legge di Bilancio. Centrale anche l'accesso ai finanziamenti, con la richiesta di accelerare la costruzione di un mercato europeo dei capitali più integrato.
Lavoro, giovani e mercati internazionali
Spazio anche al tema delle competenze e alla necessità di attrarre e trattenere giovani lavoratori. Tra le proposte avanzate, incentivi per sostenere le spese abitative dei dipendenti e il rafforzamento del Piano Casa.
Infine, l'internazionalizzazione delle imprese, in uno scenario caratterizzato da tensioni geopolitiche, nuove barriere commerciali e trasformazione delle catene globali del valore. Dall'America del Nord al Mercosur, fino ai Paesi del Golfo, l'obiettivo è rafforzare la presenza delle aziende italiane sui mercati esteri e costruire nuove partnership industriali.
Un percorso che, secondo Assolombarda, richiede più investimenti, innovazione e politiche capaci di accompagnare la trasformazione dell'industria italiana.
LE INTERVISTE AD ASSOLOMBARDA 2026
Economia globale, Tronchetti Provera e l’Europa tra Stati Uniti e Cina
Al Teatro Dal Verme di Milano, in occasione dell’Assemblea di Assolombarda 2026, Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli, interviene sulle prospettive delle imprese italiane, tra tensioni in Medio Oriente, incertezza economica e sfide della competizione internazionale.
Caro energia, Marcegaglia su costi e competitività delle imprese
Dal Teatro Dal Verme di Milano, a margine dell’Assemblea di Assolombarda 2026, l’intervista a Emma Marcegaglia, amministratore delegato di Marcegaglia Holding. Le priorità per la crescita, il peso dei costi energetici su imprese, prezzi e lavoro e gli interventi necessari per ridurli.
Imprese e investimenti, Barrese sul ruolo delle banche nell’incertezza
Al Teatro Dal Verme di Milano, in occasione dell’Assemblea di Assolombarda 2026, Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, fa il punto sulle imprese italiane. Le richieste di finanziamento come osservatorio sulla loro situazione e sulla disponibilità a investire e assumere.
Ricerca e nuovi farmaci, Dompé sulle opportunità di crescita per l’Italia
Dal Teatro Dal Verme di Milano, per l’Assemblea di Assolombarda 2026, l’intervista a Sergio Dompé, presidente del Gruppo Dompé. Il contributo della ricerca farmaceutica alla crescita italiana e le condizioni per attrarre investimenti e trattenere i talenti.
Imprese, Rovere su innovazione e produttività per la crescita
Al Teatro Dal Verme di Milano, in occasione dell’Assemblea di Assolombarda 2026, Silvia Rovere, presidente di Poste Italiane, commenta le priorità delineate da Alvise Biffi. Produttività, nuove tecnologie e apertura ai mercati internazionali per sostenere la crescita delle imprese italiane.
Imprese, Rocca su produttività e innovazione per la crescita
Dal Teatro Dal Verme di Milano, in occasione dell’Assemblea di Assolombarda 2026, l’intervista a Gianfelice Rocca, presidente del Gruppo Techint. Al centro, le priorità indicate da Alvise Biffi per la crescita delle imprese italiane. Produttività, adozione delle nuove tecnologie e capacità di competere sui mercati internazionali.