All'Assemblea Generale di Assolombarda, al Teatro Dal Verme di Milano, il presidente Alvise Biffi richiama la necessità di accelerare la produttività per sostenere la crescita e i salari. Tra le priorità, intelligenza artificiale, investimenti, costo dell'energia e apertura ai mercati internazionali

Al centro della relazione del presidente Alvise Biffi, la necessità di accelerare la crescita dell'economia italiana, superando ritmi ancora insufficienti rispetto ai principali concorrenti internazionali. Per raggiungere questo obiettivo, la priorità è aumentare la produttività delle imprese, condizione fondamentale anche per sostenere salari e occupazione.

Crescita economica, produttività, innovazione tecnologica e competitività internazionale. Sono i principali temi affrontati all'Assemblea Generale 2026 di Assolombarda, intitolata quest'anno Rising Industry. Un confronto tra mondo imprenditoriale e istituzioni, al quale hanno partecipato anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

L'intelligenza artificiale come leva per la crescita

Una delle principali opportunità individuate da Assolombarda è l'intelligenza artificiale, soprattutto nelle sue applicazioni industriali. Secondo un'indagine realizzata con il Politecnico di Milano su 700 aziende del territorio, il 49% ha già progetti attivi legati all'AI, mentre un ulteriore 18% prevede di adottarla a breve.

La sfida è portare queste tecnologie anche nelle imprese più piccole e nei processi produttivi, dalla robotica alla logistica, fino all'automazione industriale. L'obiettivo indicato da Biffi è trasformare Milano e i territori di Assolombarda in una vera e propria "fabbrica dell'AI".

Energia, investimenti e competitività

Tra le principali criticità per il sistema produttivo resta il costo dell'energia, che continua a penalizzare le imprese italiane rispetto ai concorrenti internazionali. Assolombarda sottolinea la necessità di un mix energetico equilibrato, accompagnato da infrastrutture adeguate e maggiore sicurezza degli approvvigionamenti.

Sul fronte degli investimenti, l'associazione chiede strumenti di politica industriale capaci di sostenere l'innovazione e la digitalizzazione, anche attraverso le misure previste dalla Legge di Bilancio. Centrale anche l'accesso ai finanziamenti, con la richiesta di accelerare la costruzione di un mercato europeo dei capitali più integrato.

Lavoro, giovani e mercati internazionali

Spazio anche al tema delle competenze e alla necessità di attrarre e trattenere giovani lavoratori. Tra le proposte avanzate, incentivi per sostenere le spese abitative dei dipendenti e il rafforzamento del Piano Casa.

Infine, l'internazionalizzazione delle imprese, in uno scenario caratterizzato da tensioni geopolitiche, nuove barriere commerciali e trasformazione delle catene globali del valore. Dall'America del Nord al Mercosur, fino ai Paesi del Golfo, l'obiettivo è rafforzare la presenza delle aziende italiane sui mercati esteri e costruire nuove partnership industriali.

Un percorso che, secondo Assolombarda, richiede più investimenti, innovazione e politiche capaci di accompagnare la trasformazione dell'industria italiana.