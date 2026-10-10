Rimborso 730, quando il conguaglio del credito può slittare al 2027

I controlli del Fisco possono essere di due tipi: automatici e formali. Nel primo caso si tratta essenzialmente del confronto tra i dati dichiarati e quelli dell’Anagrafe tributaria, nel secondo di un esame più approfondito della documentazione relativa a spese e detrazioni, come emerge dal 730, che possono spingere l’Agenzia a ulteriori approfondimenti. Possibili anche controlli preventivi prima dell’erogazione del rimborso: per procedere, il Fisco ha quattro mesi di tempo dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione per completare queste verifiche. In questo periodo, l’erogazione del rimborso può essere sospesa, a patto che il pagamento avvenga comunque entro sei mesi dalla stessa scadenza.

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