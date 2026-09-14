La dichiarazione dei redditi può diventare obbligatoria quando nel corso dell'anno si percepiscono più redditi. È il caso, per esempio, di chi ha avuto diversi rapporti di lavoro dipendente con più datori e l'ultimo non ha effettuato il conguaglio, oppure di chi ha percepito redditi di natura diversa, come uno stipendio e i guadagni derivanti dall'affitto di un immobile.

L'obbligo può scattare anche quando le ritenute fiscali non sono state applicate correttamente dall'unico datore di lavoro o quando il datore non svolge il ruolo di sostituto d'imposta. Un esempio è quello di colf e badanti, che vengono pagate dalla famiglia presso cui lavorano senza che questa effettui le ritenute fiscali sulla retribuzione.

Ci sono però anche contribuenti che, in presenza di determinate condizioni, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione. Tra questi rientrano, a seconda della situazione, coloro che percepiscono soltanto specifiche categorie di reddito, rispettano determinati limiti previsti dalla legge o hanno un'imposta dovuta non superiore a 10,33 euro.

L'esonero dall'obbligo, tuttavia, non impedisce di presentare comunque il 730. Può essere conveniente farlo per recuperare detrazioni e deduzioni oppure per chiedere il rimborso di crediti e di somme versate in eccesso.

Per approfondire: Modello 730/2026, quando scatta il penale per chi non presenta la dichiarazione?