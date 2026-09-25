L'agenzia di rating prevede un deficit per l'Italia al 3% nel 2026 e al 2,9% nel 2027, in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025. Inoltre, come spiega una nota, "non annuncia un'azione di rating né indica una probabile azione sul rating nel breve periodo"

L'economia italiana si è mostrata "resiliente" di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente e Moody's ha rivisto al rialzo la previsione di crescita per il 2026, portandola al +0,8%. Inoltre, Moody's nella periodica revisione dei rating del nostro Paese, come si legge in una nota, "non annuncia un'azione di rating né indica una probabile azione sul rating nel breve periodo".