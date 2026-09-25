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Moody's: "Italia resiliente a shock energia, Pil a +0,8%". Confermato rating a Baa2

Economia
©IPA/Fotogramma

L'agenzia di rating prevede un deficit per l'Italia al 3% nel 2026 e al 2,9% nel 2027, in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025. Inoltre, come spiega una nota, "non annuncia un'azione di rating né indica una probabile azione sul rating nel breve periodo"

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L'economia italiana si è mostrata "resiliente" di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente e Moody's ha rivisto al rialzo la previsione di crescita per il 2026, portandola al +0,8%. Inoltre, Moody's nella periodica revisione dei rating del nostro Paese, come si legge in una nota, "non annuncia un'azione di rating né indica una probabile azione sul rating nel breve periodo".

Deficit per l'Italia a 3% nel 2026 e al 2,9% nel 2027

Moody's prevede un deficit per l'Italia al 3% nel 2026 e al 2,9% nel 2027, in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025. L'agenzia di rating ha anche sottolineato di attendersi una stabilizzazione del debito al 138% nel 2026 e nel 2027, che poi dorvebbe iniziare gradualmente a ridursi.

ESTERNO DI PALAZZO CHIGI, SEDE DEL GOVERNO (ROMA - 2009-10-28, Antonia Cesareo) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

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Deficit-Pil al 3,1% e procedura infrazione, cosa cambia per l’economia

 

Confermato rating dell'Italia a Baa2

Moody's conferma di fatto il rating dell'Italia a Baa2. Nella nota l'agenzia riferisce di aver completato la revisione periodica dell'Italia, senza assumere decisioni sulla valutazione di

affidabilità creditizia. Le prospettive restano quindi stabili.

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Ansa/TG24

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