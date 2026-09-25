Moody's: "Italia resiliente a shock energia, Pil a +0,8%". Confermato rating a Baa2Economia
L'agenzia di rating prevede un deficit per l'Italia al 3% nel 2026 e al 2,9% nel 2027, in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025. Inoltre, come spiega una nota, "non annuncia un'azione di rating né indica una probabile azione sul rating nel breve periodo"
L'economia italiana si è mostrata "resiliente" di fronte allo shock dei prezzi dell'energia legato al conflitto in Medio Oriente e Moody's ha rivisto al rialzo la previsione di crescita per il 2026, portandola al +0,8%. Inoltre, Moody's nella periodica revisione dei rating del nostro Paese, come si legge in una nota, "non annuncia un'azione di rating né indica una probabile azione sul rating nel breve periodo".
Deficit per l'Italia a 3% nel 2026 e al 2,9% nel 2027
Moody's prevede un deficit per l'Italia al 3% nel 2026 e al 2,9% nel 2027, in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025. L'agenzia di rating ha anche sottolineato di attendersi una stabilizzazione del debito al 138% nel 2026 e nel 2027, che poi dorvebbe iniziare gradualmente a ridursi.
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Confermato rating dell'Italia a Baa2
Moody's conferma di fatto il rating dell'Italia a Baa2. Nella nota l'agenzia riferisce di aver completato la revisione periodica dell'Italia, senza assumere decisioni sulla valutazione di
affidabilità creditizia. Le prospettive restano quindi stabili.
Ansa/TG24
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Secondo quanto emerge dal sondaggio di YouTrend per Sky TG24, dopo quattro anni di governo Meloni, il 39% degli italiani giudica il lavoro dell'esecutivo peggiore di quanto si aspettasse. Di fronte al record di longevità del governo attualmente in carica, che supera il secondo governo Berlusconi, il 59% degli italiani ritiene che la durata in sé non conti e che contino i risultati ottenuti, mentre il 30% giudica positivo il fatto che un governo duri a lungo dopo tanti anni di instabilità