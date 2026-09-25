Aviaria e peste suina, Ue invia 73 mln a allevatori italiani coinvolti

Lo annuncia la Commissione Ue a margine della visita del commissario all'Agricoltura, Christophe Hansen, a Sorrento, dove incontrerà il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida
Via libera dagli Stati membri Ue allo stanziamento di 73 milioni di euro dalla riserva di crisi degli agricoltori nelle zone colpite da focolai di influenza aviaria e peste suina africana.
Lo annuncia la Commissione Ue a margine della visita del commissario all'Agricoltura, Christophe Hansen, a Sorrento, dove incontrerà il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.
I pagamenti, finanziati dalla riserva agricola dell'Ue, dovranno essere erogati agli agricoltori entro la fine di maggio del prossimo anno.