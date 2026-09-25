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Aviaria e peste suina, Ue invia 73 mln a allevatori italiani coinvolti

Economia

Lo annuncia la Commissione Ue a margine della visita del commissario all'Agricoltura, Christophe Hansen, a Sorrento, dove incontrerà il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida

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Via libera dagli Stati membri Ue allo stanziamento di 73 milioni di euro dalla riserva di crisi degli agricoltori nelle zone colpite da focolai di influenza aviaria e peste suina africana.

Lo annuncia la Commissione Ue a margine della visita del commissario all'Agricoltura, Christophe Hansen, a Sorrento, dove incontrerà il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

I pagamenti, finanziati dalla riserva agricola dell'Ue, dovranno essere erogati agli agricoltori entro la fine di maggio del prossimo anno.

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